Геймеров выводят из параллельной реальности? Депутаты решили отрегулировать индустрию компьютерных игр

Источник: Игорь Иванко/"Коммерсантъ»







Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о регулировании индустрии видеоигр в России. Его авторами стали члены думского комитета по информполитике Антон Горелкин и Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а также сенаторы — Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова.

Появление инициативы как гром среди ясного неба пронеслось накануне вечером по сообществам российских геймеров. Предположения в комментариях оказались разные: государство хочет все контролировать или закон должен расчистить дорогу российским сервисам. «В последний час все только и пишут о Steam», — поделилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в полпервого ночи 12 декабря в своем телеграм-канале.

Журналист «Фонтанки» прочитал законопроект. Там есть и поддержка отечественного геймдева, и контроль.

Что предлагают парламентарии?

Пояснительная записка к инициативе начинается со следующего: «[законопроект] будет способствовать достижению цели по психологической безопасности граждан от негативного воздействия видеоигр». Также, кажется, законопроект действительно всеохватывающий и основополагающий. В нем даются определения таким понятиям, как видеоигра, игровое имущество, сервис распространения видеоигр, организатор сервиса распространения видеоигр и распространитель видеоигры. Впервые на законодательном уровне.

«У нас появится законопроект, закон, я надеюсь, который станет системообразующим для игровой индустрии. Очень многие годы наша игровая индустрия существовала как будто в параллельной реальности. Ее государство не замечало», — такими словами рассказал о появлении законопроекта один из его авторов и член думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

Законопроект состоит из 13 статей. В них идет речь о запрещенной информации, присвоении играм категории, введении маркировки, идентификации пользователей, экспертизе игр и поддержке российской индустрии гейминга. Рассмотрим эти пункты поподробнее.

Всю деятельность госрегулирования по разработке и распространению игр предлагают разделить на три части. Первый — определение мер поддержки разработчикам игр. Второй — установление требования к распространению видеоигр на территории России. Третий — осуществление госнадзора за распространением игр, чтобы пресекать нарушение законодательства.



Геймерам, находящимся на территории России, не должна быть доступна информация, распространение которой запрещено в РФ.



Распространитель игр должен будет самостоятельно присваивать каждой игре различные категории. Под ними понимается наличие в игре, во-первых , жестокостей, физического или психологического насилия, во-вторых , элементов, которые могут вызвать страх, ужас или панику, в-третьих , половых отношений или сцен с действиями сексуального характера, в-четвертых , бранных слов и мата, в-пятых , употребления алкоголя и курения сигарет, в-шестых , употребления наркотиков и прочих веществ, и в заключение — возможности совершения в игре покупок за реальные деньги.



Это все надо будет промаркировать, чтобы геймер знал о присутствии такого контента внутри игры и был готов.



Предполагается проведение экспертизы игр, которые будут проводить люди с аккредитацией со стороны российских властей. В своем заключении эксперты должны будут предоставить выводы о наличии или отсутствии в игре контента, который может причинить вред здоровью несовершеннолетних и их развитию. Еще они должны будут оценить контент игры на соответствие одной или нескольким категориям, о которых написано выше.



Распространителей игр хотят обязать проводить идентификацию российских геймеров при их авторизации. Для этого предполагается три опции — мобильный номер, «Госуслуги» и Единая биометрическая система (ЕСИА).



Отдельной статьей прописаны меры господдержки разработчикам компьютерных игр. Речь идет о полном или частичном финансировании разработки игры либо финансовой поддержке и прочих инструментах. Кроме того, упоминается о подготовке специалистов по разработке видеоигр и поддержке образовательных программ, которые связаны с такими специальностями.

Какие опасения?

Источники газеты «Коммерсантъ» считают, что предлагаемые в законопроекте нормы поставят российских разработчиков в невыгодное положение. Так, им придется нести административные и финансовые затраты на авторизацию пользователей при помощи «Госуслуг» или ЕСИА, когда популярные иностранные сервисы будут «реализовывать видеоигры среди российских пользователей без подключения к системе».

Еще вызывает опасение, что популярные иностранные сервисы по распространению игр — Steam и GOG — просто не станут исполнять требования российского законодательства, например, в вопросе идентификации пользователей. Собеседники издания считают, что неисполнение норм может стать предлогом для блокировки их в России.

Депутаты хотят запретить Steam?

На критику законопроекта ответил один из его авторов, Антон Горелкин, в своем телеграм-канале. По его словам, никакого запрета иностранных игровых сервисов законопроект не содержит, а все его требования выполнимы.

«Какую-то из промежуточных версий документа кто-то внёс в редакцию газеты „Коммерсантъ“, что вылилось в череду громких заголовков вроде „Депутаты хотят запретить Steam“… Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента… Законопроект дает распространителям игр целых три варианта верификации пользователей, один из которых — при помощи телефонного номера», — пишет Горелкин.

Закон заложит фундамент системной поддержки российского игропрома, считает автор инициативы. Парламентарий добавил, что готов разговаривать с представителями отрасли, а внесение законопроекта пока лучше считать «приглашением к дискуссии».