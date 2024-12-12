Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

сев.

 762мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
В квитанциях снова радио
Промышленный Петербург
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Госдуму внесли законопроект о противодействии сталкингу

В Госдуму внесли законопроект о противодействии сталкингу

791
4 комментария

Доработанный законопроект о противодействии сталкингу — навязчивому преследованию — вернула в Госдуму партия «Новые люди». Депутаты предлагают закрепить в законодательстве понятия «навязчивое преследование» и «запрет на приближение», пишет 12 декабря РБК со ссылкой на текст проекта.

Авторы предлагают дополнить Кодекс об административных нарушениях новой статьей, которая установит ответственность за преследование, и также уточняют понятия сталкинга. Парламентарии подчеркивают, что в настоящий момент КоАП и Уголовный кодекс не включают в себя все виды противозаконных действий с преследованием и не учитывают тяжести психологических последствий для жертв сталкинга.

В качестве «навязчивого преследования» понимаются неоднократное умышленное слежение и/или ожидание жертвы в местах ее повседневной жизни и неоднократные умышленные попытки установить контакт с жертвой, в том числе посредством телефонных звонков, СМС-сообщений, интернета, почтовой переписки, и любые похожие действия, которые продолжаются, несмотря на просьбы жертвы их прекратить.

В пояснительной записке указано, что сейчас запрет приближения к жертве закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе России, но он распространяется только на отдельные виды правонарушений.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Zet
28 минут
а когда непрерывно в метро на эскалаторах поток из громкоговорителей льётся - это навязчивое преследование или нет?
Klaustrofobik
11 минут
Пропаганда подпадает под этот закон?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40