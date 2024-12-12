В Госдуму внесли законопроект о противодействии сталкингу

Доработанный законопроект о противодействии сталкингу — навязчивому преследованию — вернула в Госдуму партия «Новые люди». Депутаты предлагают закрепить в законодательстве понятия «навязчивое преследование» и «запрет на приближение», пишет 12 декабря РБК со ссылкой на текст проекта.

Авторы предлагают дополнить Кодекс об административных нарушениях новой статьей, которая установит ответственность за преследование, и также уточняют понятия сталкинга. Парламентарии подчеркивают, что в настоящий момент КоАП и Уголовный кодекс не включают в себя все виды противозаконных действий с преследованием и не учитывают тяжести психологических последствий для жертв сталкинга.

В качестве «навязчивого преследования» понимаются неоднократное умышленное слежение и/или ожидание жертвы в местах ее повседневной жизни и неоднократные умышленные попытки установить контакт с жертвой, в том числе посредством телефонных звонков, СМС-сообщений, интернета, почтовой переписки, и любые похожие действия, которые продолжаются, несмотря на просьбы жертвы их прекратить.

В пояснительной записке указано, что сейчас запрет приближения к жертве закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе России, но он распространяется только на отдельные виды правонарушений.