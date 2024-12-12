В России с начала года из-за пиротехники произошло более сотни пожаров. Горело и в Петербурге

В 2024 году в России число пожаров, связанных с использованием пиротехники, превысило сотню, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ 12 декабря. В Петербурге обошлось только одним ЧП.

«С начала этого года из-за пиротехники произошло 109 пожаров, на которых, к сожалению, погибли 3 человека, а 20 — пострадали», — рассказал глава министерства Александр Куренков. С его слов, в большинстве случаев причиной возгорания становится несоблюдение техники безопасности и использование несертифицированных продуктов.

Так, на прошлых январских праздниках в башкирском Нефтекамске бенгальский огонь едва не испепелил квартиру. В Челябинской области вспыхнул балкон квартиры на 2-м этаже. В Петербурге петарда залетела на балкон 13-го этажа, в результате чего загорелся подвесной потолок.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МЧС Петербурга, с начала года в городе произошел только один пожар из-за пиротехники, в 2023 году их было 4.

Напомним, в прошлую новогоднюю ночь сразу четверо жителей Петербурга обратились за помощью после неудачного использования пиротехники. Одному из них фейерверк залетел в капюшон.