Четверо петербуржцев пострадали от пиротехники. Одному фейерверк залетел в капюшон

В новогоднюю ночь сразу четверо жителей Петербурга обратились за помощью после неудачного использования пиротехники. Об этом «Фонтанке» стало известно в понедельник, 1 января.



Так, в четвертом часу в НИИ Джанелидзе привезли 20-летнюю девушку. После полуночи она вышла к подъезду своего дома на Северном проспекте, где у нее в руке взорвалась петарда. Потерпевшая получила ранения левой кисти и ожоги. На Светлановском проспекте петарда точно так же взорвалась в руке у 17-летнего юноши.



В Ленсоветовском пиротехника сдетонировала под елкой рядом с 12-летней девочкой. В итоге школьница получила термический ожог подбородка, груди и кистей. Госпитализация ребенку не потребовалась.

