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    Четверо петербуржцев пострадали от пиротехники. Одному фейерверк залетел в капюшон

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    В новогоднюю ночь сразу четверо жителей Петербурга обратились за помощью после неудачного использования пиротехники. Об этом «Фонтанке» стало известно в понедельник, 1 января.

    Так, в четвертом часу в НИИ Джанелидзе привезли 20-летнюю девушку. После полуночи она вышла к подъезду своего дома на Северном проспекте, где у нее в руке взорвалась петарда. Потерпевшая получила ранения левой кисти и ожоги. На Светлановском проспекте петарда точно так же взорвалась в руке у 17-летнего юноши.

    В Ленсоветовском пиротехника сдетонировала под елкой рядом с 12-летней девочкой. В итоге школьница получила термический ожог подбородка, груди и кистей. Госпитализация ребенку не потребовалась.

    В третьем часу на пустыре улицы Димитрова 37-летний петербуржец установил фейерверк. Что-то пошло не так, потому что один из зарядов залетел в капюшон куртки мужчины, где взорвался. Потерпевший получил резаные раны лица.

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