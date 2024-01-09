Фейерверки и петарды стали причиной трех пожаров в Петербурге в праздничные дни. Еще один не случился

Из-за пиротехники в новогодние праздники произошло три пожара. Это на одно возгорание меньше, чем в прошлом году, заявил замначальника МЧС по Петербургу Игорь Титенок 9 января на пресс-конференции в ТАСС.



Однако замглавы уточнил, что один случай спасатели не учли, несмотря на то, что пиротехника все же попала в квартиру.

«Пиротехническое изделие пробило раму стеклопакета и повредило внутри квартиры межкомнатную и входную двери. Пожара не произошло, поэтому этот случай на учет не пошел. Но, тем не менее, сейчас проводится проверка, что же это за пиротехническое изделие, которое смогло пройти сквозь стеклопакет. В моей практике еще такого не встречалось», — пояснил Титенок.