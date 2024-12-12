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Город «Обойтись без нее невозможно». Беглов назвал посыпку соляной смесью тротуаров идеальным вариантом для борьбы с гололедом

«Обойтись без нее невозможно». Беглов назвал посыпку соляной смесью тротуаров идеальным вариантом для борьбы с гололедом

1 300
25 комментариев

Губернатора Петербурга Александра Беглова спросили об уборке улиц зимой. Жительница Верейской улицы посетовала в ходе прямой линии, что соль портит обувь и вредна для животных.

«Обойтись без смеси невозможно. Это безопасность», — ответил Беглов в ходе общения с горожанами 12 декабря. Он заметил, что благодаря соли на тротуарах не образуется гололед, и петербуржцы не получают травмы, а обработка проезжей части дорог помогает избегать серьезных аварий.

«В разных странах используют разные подходы и материалы. Но в нашей практике соляная смесь — оптимальный вариант. Это природный материал. Он смывается с талой водой и не забивает водостоки. Следим, чтобы сыпали без излишков. Но бывает и перебор, и недобор. Это человеческий фактор. С людьми проводят инструктаж», — добавил Беглов.

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Александр Беглов Гололед Реагенты Обработка дорог
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Комментарии
25
Koma2024
45 минут
Хим. реагенты отравляют, песок потом весной летит в глаза, соль разъедает. Есть что-то еще?
Slava_Rossii2
40 минут
Чушь какая. Почему в соседней Финляндии обходятся без соли?
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