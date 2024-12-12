«Обойтись без нее невозможно». Беглов назвал посыпку соляной смесью тротуаров идеальным вариантом для борьбы с гололедом

Губернатора Петербурга Александра Беглова спросили об уборке улиц зимой. Жительница Верейской улицы посетовала в ходе прямой линии, что соль портит обувь и вредна для животных.

«Обойтись без смеси невозможно. Это безопасность», — ответил Беглов в ходе общения с горожанами 12 декабря. Он заметил, что благодаря соли на тротуарах не образуется гололед, и петербуржцы не получают травмы, а обработка проезжей части дорог помогает избегать серьезных аварий.

«В разных странах используют разные подходы и материалы. Но в нашей практике соляная смесь — оптимальный вариант. Это природный материал. Он смывается с талой водой и не забивает водостоки. Следим, чтобы сыпали без излишков. Но бывает и перебор, и недобор. Это человеческий фактор. С людьми проводят инструктаж», — добавил Беглов.