В Петербурге ловили «зайцев», присматриваясь к иностранцам

Пристальное внимание ревизоров и полиции к мигрантам в комитете объяснили тем, что иностранцы и лица без гражданства нередко не только ездят «зайцами», но и не платят потом штраф, рассчитывая на безнаказанность благодаря отсутствию регистрации в РФ. В ведомстве подчеркивают, что при совершении нарушения эти люди подлежат ответственности на общих основаниях. В случае с безбилетным проездом — должны заплатить штраф в 500 рублей. И сделать это нужно в 60-дневный срок со дня вступления постановления в силу, иначе дело передается приставам, а нарушитель получает еще один штраф — в двукратном размере.