В Петербурге ловили «зайцев», присматриваясь к иностранцам

Более 8 тысяч пассажиров проверили на добросовестность в общественном транспорте Петербурга. В трех районах города провели масштабный рейд против безбилетников, рассказали 12 декабря в пресс-службе комитета по транспорту.
Рейд охватил около 40 автобусных маршрутов. Среди более чем 8 тысяч проверенных пассажиров выявили 134 безбилетника. В отношении 44 человек составили материалы для привлечения к административной ответственности. Среди них 11 иностранных граждан.
Двоих пассажиров задержали сотрудники полиции. Один оказался нарушителем миграционного законодательства, а второй распивал алкогольные напитки в общественном транспорте.
Пристальное внимание ревизоров и полиции к мигрантам в комитете объяснили тем, что иностранцы и лица без гражданства нередко не только ездят «зайцами», но и не платят потом штраф, рассчитывая на безнаказанность благодаря отсутствию регистрации в РФ. В ведомстве подчеркивают, что при совершении нарушения эти люди подлежат ответственности на общих основаниях. В случае с безбилетным проездом — должны заплатить штраф в 500 рублей. И сделать это нужно в 60-дневный срок со дня вступления постановления в силу, иначе дело передается приставам, а нарушитель получает еще один штраф — в двукратном размере.
А если во время производства по административному делу за безбилетный проезд устанавливается, что иностранный гражданин находится в России без регистрации, эти сведения направляются в МВД, и уже полиция будет принимать меры вплоть до выдворения из страны.
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