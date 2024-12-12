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Город Общество От винта! «Смешарики» похулиганили в Эрмитаже

От винта! «Смешарики» похулиганили в Эрмитаже

1 006
2 комментария

В Главном штабе Эрмитажа на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» авторы музыки и песен к мультсериалу «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев исполнили песню «От винта!», а ведущие показали проделки «Смешариков».

«Не все знают, между прочим, что „Смешарики“ родились и делаются в Петербурге. Мы до сих пор сталкиваемся с тем: „Как, это разве не Москва?“ — не Москва. Это питерский проект!» — заявил Васильев.

Ведущий премии Дмитрий Хрусталев показал композиторам городских «Смешариков»: птичий помет на памятниках — проделки «Каркарыча», дорожные работы — старания «Копатыча» и зимнюю проезжую часть — «Крош» на дорогах.

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Комментарии
2
Гость
1 час
От винта! «Смешарики» похулиганили в Эритаже - в этом заголовке вся фонтанка от статей до комментаторов с Украины
Гость
37 минут
Ну, так-то, и «Мельница» - тоже питерский (нет, не петербургский) проект.
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