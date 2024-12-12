От винта! «Смешарики» похулиганили в Эрмитаже

В Главном штабе Эрмитажа на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» авторы музыки и песен к мультсериалу «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев исполнили песню «От винта!», а ведущие показали проделки «Смешариков».

«Не все знают, между прочим, что „Смешарики“ родились и делаются в Петербурге. Мы до сих пор сталкиваемся с тем: „Как, это разве не Москва?“ — не Москва. Это питерский проект!» — заявил Васильев.

Ведущий премии Дмитрий Хрусталев показал композиторам городских «Смешариков»: птичий помет на памятниках — проделки «Каркарыча», дорожные работы — старания «Копатыча» и зимнюю проезжую часть — «Крош» на дорогах.