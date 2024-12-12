Гукеш Доммараджу побил рекорд Каспарова* и стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат

18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу 12 декабря обыграл шахматиста из Китая Дин Лижэня и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории Международной шахматной федерации (FIDE).

Матч продолжался в Сингапуре с 25 ноября. Гукеш одержал победу в заключительной, 14-й партии. Общий счет матча — 7,5 на 6,5 в пользу индийского гроссмейстера, который в итоге превзошел рекорд советского и российского шахматиста Гарри Каспарова, ставшего чемпионом мира в 1985 году в возрасте 22 лет.

Доммараджу играл черными фигурами. Партия продлилась 58 ходов и закончилась спустя три хода после того, как Лижень допустил ошибку. По словам Доммараджу, он вначале не поверил, что выигрывает.

«В первый момент я не увидел, что выигрываю. Когда я понял, что выигрываю — это был лучший момент в моей жизни», сказал он на пресс-конференции (цитата опубликована на сайте FIDE.

Доммараджу стал вторым гроссмейстером из Индии, ставшим чемпионом мира по шахматам: в 2007 году 15-м чемпионом мира стал Вишванатан Ананд.

* — Гарри Каспаров внесен в России в реестр иностранных агентов