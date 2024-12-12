Богоматерь и Мадонна. Пиотровский рассказал, на что надо смотреть беременным и родственникам рожениц









Беременные женщинам и ближайшим родственникам рожениц стоит ходить и смотреть на Богоматерь и Мадонну, чтобы все было в порядке. Об этом 12 декабря на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в Главном штабе рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ведущий премии Дмитрий Хрусталев напомнил Пиотровскому его совет беременным посещать Эрмитаж. «Фонтанка» провела опрос, какой зал предпочтительнее для будущих мам: читатели проголосовали за Тронный зал. «А какой вы зал предложите посещать будущим мамам?» — поинтересовался ведущий у директора Эрмитажа.

«Совершенно ясно, что для того, чтобы было хорошо, и беременные женщины, и во время родов ближайшие родственники должны ходить и смотреть на Богоматерь и Мадонну. Мадонна Умиления — это Владимирская Богоматерь, либо Ботичелли, вот на это надо смотреть», — сказал Пиотровский.