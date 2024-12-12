Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

сев.

 762мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
В квитанциях снова радио
Промышленный Петербург
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Признание и Влияние Богоматерь и Мадонна. Пиотровский рассказал, на что надо смотреть беременным и родственникам рожениц

Богоматерь и Мадонна. Пиотровский рассказал, на что надо смотреть беременным и родственникам рожениц

775
11 комментариев

Беременные женщинам и ближайшим родственникам рожениц стоит ходить и смотреть на Богоматерь и Мадонну, чтобы все было в порядке. Об этом 12 декабря на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в Главном штабе рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ведущий премии Дмитрий Хрусталев напомнил Пиотровскому его совет беременным посещать Эрмитаж. «Фонтанка» провела опрос, какой зал предпочтительнее для будущих мам: читатели проголосовали за Тронный зал. «А какой вы зал предложите посещать будущим мамам?» — поинтересовался ведущий у директора Эрмитажа.

«Совершенно ясно, что для того, чтобы было хорошо, и беременные женщины, и во время родов ближайшие родственники должны ходить и смотреть на Богоматерь и Мадонну. Мадонна Умиления — это Владимирская Богоматерь, либо Ботичелли, вот на это надо смотреть», — сказал Пиотровский.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Zet
1 час
у неё сын преждевременно мучительно умер...
Игорь Протасов
54 минуты
А экспериментально доказано? Тестовую и контрольную группы рожениц организовали? Тест Уилкоксона использовали? Альфу какую выбрали? :-)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40