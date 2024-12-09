«И роды будут хорошие, и дети будут хорошие». Михаил Пиотровский посоветовал беременным ходить в Эрмитаж

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным женщинам посещать один из главных музеев страны, чтобы у них хорошо проходили роды. Об этом он заявил в интервью «России 24» в понедельник, 9 декабря.

С его слов, приобщать детей к искусству нужно еще до их рождения. «В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — сказал Пиотровский.

Он также отметил, что в последнее время отмечается особый интерес к Эрмитажу у детей, однако у части посетителей это вызывает вопросы. Например, многие не понимают, зачем маленьких детей брать с собой в музеи, если они отвлекаются и бегают, гендиректора музея такое мнение возмутило.

«Радоваться надо, когда детей водят. Вот не все [радуются], но мы радуемся», — добавил он.

Тем временем в минувшие выходные на входе в Эрмитаж выстраивались длинные очереди из желающих попасть в музей. Среди них были как взрослые, так и дети. Причиной ажиотажа стало бесплатное посещение, которое музей объявил в честь своего 260-летия .

Также ранее Дональд Трамп называл Эрмитаж самым лучшим музеем мира.