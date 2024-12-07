Необычно длинные очереди выросли на входе в Эрмитаж

Пасмурная погода не смущает петербуржцев и гостей города, и они готовы стоять в длинной очереди, чтобы бесплатно попасть в один из лучших музеев мира.

Эрмитаж 7 декабря отмечает 260-летие, и в честь этого его посещение сделали бесплатным. Многие этим воспользовались — в очередях, растянувшихся во дворике Зимнего дворца, сотни людей.

Вечером на Дворцовой площади состоится световое шоу «Пушкин», посвященное 225-летию со дня рождения поэта, и показ работ финалистов конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА», который проходит в Петербурге третий год подряд и приурочен ко Дням Эрмитажа. «Фонтанка» будет показывать его в прямом эфире. Трансляция начнется в 20:00 и будет доступна здесь.