Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире

Дональд Трамп назвал Эрмитаж самым лучшим музеем мира. Об этом 7 декабря на пресс-конференции, посвященной 260-летию Эрмитажа, рассказал директор музея Михаил Пиотровский. Он упомянул, что ему часто предъявляют претензии, что он встречался с главой США, хотя это было еще до его первого президентского срока.

«Я действительно встречался с Трампом, был у него в Мар-а-Лаго, — поделился Пиотровский. — При встрече Трамп сказал: „Эрмитаж — это самый лучший музей в мире“. Это приятно. Это означает, что он действительно был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, например, и других. Он замечательно сказал».