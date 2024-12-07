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Город Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире

Трамп назвал Эрмитаж лучшим музеем в мире

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43 комментария

Дональд Трамп назвал Эрмитаж самым лучшим музеем мира. Об этом 7 декабря на пресс-конференции, посвященной 260-летию Эрмитажа, рассказал директор музея Михаил Пиотровский. Он упомянул, что ему часто предъявляют претензии, что он встречался с главой США, хотя это было еще до его первого президентского срока.

«Я действительно встречался с Трампом, был у него в Мар-а-Лаго, — поделился Пиотровский. — При встрече Трамп сказал: „Эрмитаж — это самый лучший музей в мире“. Это приятно. Это означает, что он действительно был в Эрмитаже, в отличие от Барака Обамы, например, и других. Он замечательно сказал».

День Эрмитажа в России отмечают 7 декабря. Сегодня одному из главных музеев страны исполнилось 260 лет.


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Эрмитаж Дональд Трамп
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Комментарии
43
AndrewBarsik
2 часа
Где-то на Старой площади в толстой тетради напротив фамилии "Пиотровский" появились записи: "Пнул ненавистного Обаму", "Намекнул на близость Трампа к России", "политически зрел, проявляет разумную инициативу в медиа-пространстве". "Вывод: может ещё годик поработать".
карпатыч
1 час
господин назначил меня любимой женой!
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