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Общество Двух солдат ВСУ приговорили за теракт рядом с Суджей

Двух солдат ВСУ приговорили за теракт рядом с Суджей

894
9 комментариев

Два гражданина Украины приговорены к 15 и 14 годам колонии по делу о теракте. Их задержали в Курской области.

О решении суда 12 декабря сообщает СК РФ. Виталию Панченко и Ивану Дмитракову вменили совершение теракта на территории России. Они были солдатами 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

7 августа они пересекли границу РФ в Курской области, были вооружены и стреляли. Также они вместе с сослуживцами, применяя силу и угрожая автоматами, увезли трех россиян на грузовике на территорию Украины.

Панченко, который получил больший срок, также вменено хищение продуктов из магазина в Судже.

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ВСУ Теракт Суджа Приговор
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Комментарии
9
мы ещё не начинали!
38 минут
бородатых из тик ток войск тоже привлекли за мародёрство на камеру в магазинах, а чё не?
Klaustrofobik
33 минуты
Судить военнопленных ?
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