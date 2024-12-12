Двух солдат ВСУ приговорили за теракт рядом с Суджей

Два гражданина Украины приговорены к 15 и 14 годам колонии по делу о теракте. Их задержали в Курской области.

О решении суда 12 декабря сообщает СК РФ. Виталию Панченко и Ивану Дмитракову вменили совершение теракта на территории России. Они были солдатами 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

7 августа они пересекли границу РФ в Курской области, были вооружены и стреляли. Также они вместе с сослуживцами, применяя силу и угрожая автоматами, увезли трех россиян на грузовике на территорию Украины.

Панченко, который получил больший срок, также вменено хищение продуктов из магазина в Судже.