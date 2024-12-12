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Общество Догрести до фестиваля Фонтанка SUP. В Эрмитаже Дрозденко подарили весло

Догрести до фестиваля Фонтанка SUP. В Эрмитаже Дрозденко подарили весло

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1 комментарий

В Главном штабе Эрмитажа на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» 12 декабря гендиректор «АЖУР-Медиа» Дмитрий Витковский подарил весло губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, чтобы он доплыл до петербургского фестиваля сапсерфинга Фонтанка SUP. Глава региона на смог посетить церемонию, но ему обещали передать подарок.

Витковский поздравил Дрозденко с прошедшим юбилеем: 1 ноября главе Ленобласти исполнилось 60 лет.

«Нам очень странно, что главный капитан, что главный капитан — как его называет сама команда губернатора — до сих пор не доплыл до сап-фестиваля и не принял участие. Чтобы ему немножко помочь, мы бы хотели ему на юбилей подарить подарок. Это сап-весло. Я надеюсь, это ему поможет-таки догрести до нашего сап-фестиваля», — сказал Витковский.

Ведущий премии Дмитрий Хрусталев предположил, что сап-доску Дрозденко купит сам: «все-таки губернатор». Однако гендиректор «АЖУР-Медиа» заверил: сап главе региона предоставят.

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Фонтанка SUP Эрмитаж Александр Дрозденко Весло
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Комментарии
1
Гость
39 минут
Так пригласите своих комментаторов с Украины, будет весело, а мы посмотрим как они плавают
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