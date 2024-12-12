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Спорт Сборная России под руководством Ротенберга разгромила сборную мира КХЛ

Сборная России под руководством Ротенберга разгромила сборную мира КХЛ

1 641
26 комментариев

Победой сборной России по хоккею завершился матч Кубка Первого канала против сборной мира КХЛ. Встреча проходила 12 декабря в Петербурге, на «СКА Арене». Российская команда выиграла со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1).

Голы за российскую команду забили Марат Хайруллин (24-я минута), Михаил Григоренко (33-я — в большинстве), Александр Елесин (37) и Илья Сафонов (52). У сборной мира КХЛ отличился Либор Шулак.

Ранее на этом же турнире сборная Белоруссии обыграла Казахстан — 3:1.

Следующие матчи пройдут 14 декабря: сборная России сыграет с Белоруссией (14:00), а Казахстан — со сборной мира КХЛ (18:30).

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Комментарии
28
мы ещё не начинали!
41 минута
собрать легионеров из российских команд и назвать сборной мира😂😂😂
В д. Гадюкино - дожди.
39 минут
Никогда не разбирался и не интересовался хоккеем. Но почему-то уверен, что за этим кроется какая-нибудь очередная российская дичь. Типа импортозамещения и т.п. Специалисты, просветите! ))
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