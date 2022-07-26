Суд признал незаконным отказ Смольного считать медсанчасть на Одоевского памятником

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал незаконным отказ Смольного дать статус памятника зданию медсанчасти им. завода Калинина на улице Одоевского. Об этом 26 июля в своем телеграм-канале рассказал один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

«Друзья, хорошие новости. Мы выиграли апелляционный суд по «Медсанчасти на Одоевского»! Окончательно признан незаконным отказ КГИОП включить здание в реестр ОКН. Это значит, что здание остается в перечне выявленных объектов культурного наследия, находится под охраной, и его не смогут снести, как того желает собственник», — написал депутат.