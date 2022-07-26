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    Суд признал незаконным отказ Смольного считать медсанчасть на Одоевского памятником

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    Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал незаконным отказ Смольного дать статус памятника зданию медсанчасти им. завода Калинина на улице Одоевского. Об этом 26 июля в своем телеграм-канале рассказал один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

    «Друзья, хорошие новости. Мы выиграли апелляционный суд по «Медсанчасти на Одоевского»! Окончательно признан незаконным отказ КГИОП включить здание в реестр ОКН. Это значит, что здание остается в перечне выявленных объектов культурного наследия, находится под охраной, и его не смогут снести, как того желает собственник», — написал депутат.

    Истцами по иску выступала группа градозащитников: Вишневский, а также Анна Капитонова, Александр Кононов, Расим Агаев, Дмитрий Анисимов, Татьяна Борисова, Ксения Балашова.

    Суды по защите здания от сноса тянутся с начала 2020 года, когда чиновники отказались признать постройку памятником.

    Медсанчасть № 1 им. М. И. Калинина, бывшая поликлиника одноименного завода, построена в 1957 году в стиле сталинского неоклассицизма. Нетипичным является полное отсутствие советской символики на фасаде, его украшают только медицинская эмблема — лепнина в виде чаши со змеей, обрамленная венком.

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