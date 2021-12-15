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ЗакС отказался вернуть Удельному парку территорию, отведенную под скоростную магистраль

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Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 декабря не поддержало поправку, предлагавшую вернуть в состав Удельного парка территорию, по которой ранее планировали проложить седьмую скоростную магистраль. Поправку коммуниста Ирины Ивановой поддержали только 18 депутатов, двое воздержались и один проголосовал против. Поправка считается принятой, если ее поддержали больше половины от участников голосования при условии, что голосовало не менее 25 депутатов.

Поправка предлагает вернуть статус зеленых насаждений общего пользования, то есть защитить от застройки часть территории Удельного парка, где изначально планировали проложить магистраль, из-за чего парк мог бы лишиться 80 га. Согласно скорректированным планам, напомним, ее трассировка должна пройти над железной дорогой и не задеть зеленое пространство.

«Следуя букве закона и учитывая, что инвентаризация участка не завершена и имеются существенные расхождения по площади, мы не поддерживаем данную поправку. Но я считаю, что эта борьба оправдана, и она еще впереди», — прокомментировал представитель Смольного в Заксобрании Константин Сухенко.

На уточняющий вопрос спикера ЗакСа Александра Бельского он добавил, что инвентаризация участка должна быть завершена либо до конца 2021 года, либо в начале 2022 года.

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