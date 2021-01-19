Полуострову напротив Александро-Невской лавры готовят новое будущее. Участок подключают к сетям

Фото: скриншот сервиса Google maps

К несостоявшемуся Дворцу бракосочетаний на полуостров (неофициальное название «Рожок») тайно провели канализацию и водопровод. Появится ли напротив Александро-Невской лавры через Неву кафе или магазин, пока не определились, но секретная операция по прокладке труб уже напугала соседей. Металлические ограждения появились на набережной Невы у Малоохтинского проспекта в середине декабря. Обычные земляные работы «Водоканала» вряд ли привлекли бы чье-то внимание, если бы не затрагивали «Рожок» — полуостров площадью 4 387 кв. м. В своей бурной истории он уже не раз ощущал недовольство местных жителей. Вместе с регулярной сменой собственников неоднократно трансформировались идеи приспособить землю — то под магазин шаговой доступности, то под жилой дом, то под Дворец бракосочетания. Против последнего проекта в 2020 году встал суд — незаконным признали как разрешение на строительство, так и градплан земельного участка, положительное заключение комитета по охране памятников и проект планировки территории.

Заметив сотрудников ГУПа на полуострове и у дома через дорогу, жители обратились к сайту ГАТИ, но ордера не обнаружили. «На участке работала техника, в том числе машина «Водоканала»... Вдоль парапета были выкопаны два котлована глубиной около 3 метров… Для устройства врезки на глубине были высверлены отверстия в подпорной стенке набережной под гранитным парапетом, отверстия закрыты металлическими пластинами на болтах», — описала в своем письме в инспекцию жительница соседнего дома Татьяна Красавина, которая отстаивала «Рожок» в судах с юристом Павлом Шапчицом. На самой набережной, по ее наблюдениям, вырыли встречный котлован. Сотрудники ГАТИ 26 декабря лично осмотрели работы на участке, на следующий день «Водоканал» все-таки получил разрешение — как ни странно, на ликвидацию аварии на водопроводе. В первичный срок до 31 декабря, правда, не уложился, новый — до 10 января, тоже просрочил. Освободили участок только 14 числа. Уже в новом ответе жителям 15 января в ГАТИ сообщили: по факту производства плановых земляных работ по прокладке сетей под видом ликвидации аварии в отношении «Водоканала» возбуждены дела об административном правонарушении. Главный «управитель» набережных «Мостотрест» тоже всполошился: в стенке Малоохтинской обнаружил три врезки с повреждением фасадных блоков в верхней части ростверка (части фундамента) на всю его ширину, по поводу чего учреждение никаких согласований не выдавало. «В настоящее время учреждением осуществляются мероприятия по обследованию сооружения набережной на предмет его конструктивной целостности и дальнейшей безопасной эксплуатации, а также по оценке ущерба, причиненному государственному имуществу», — подчеркнули в «Мостотресте».

Фото: скриншот сервиса Google maps

В разговоре с «Фонтанкой» в «Водоканале» не стали скрывать, что никакой аварии не было — филиал ГУП «Центр реализации инвестиционных программ» выполнял подключение к инженерным сетям. В ведомстве сослались на два договора, по которым предусмотрены прокладка 86 метров водопровода и 22,5 метров канализации. «Первичное благоустройство восстановлено. Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативов и правил по строительству в Российской Федерации», — заверили в пресс-службе «Водоканала». По данным Росреестра, «Рожок», как и прежде, принадлежит Евгении Головченко и Анне Дронниковой. Последняя в 2018-м и получала разрешение на строительство дворца вместе с Александром Аверьяновым, который раньше был совладельцем участка, но позже продал свою долю Головченко. Вид разрешенного использования надела — для размещения объектов коммерческой деятельности. Как рассказала Головченко, единственное существующее на «Рожке» одноэтажное здание с надстройкой действительно планируют вводить в эксплуатацию. Его состояние сейчас плачевное. «В связи с отменой судом разрешения [на строительство] мы занимаемся ремонтом существующего здания, — прокомментировала собственница участка. — Я не в курсе технических подробностей, у нас заключен договор на генподряд, этим занимается организация. Это ремонт именно существующего здания, мы там ничего нового не делаем. У нас такой возможности сейчас уже, к сожалению, нет». Пока владельцы не готовы точно сказать, откроют ли на полуострове магазин, как это и планировалось изначально. «Сейчас немного не тот этап. Мы в принципе обсуждаем», — отметила Головченко.

История участка тянется с 2009 года — тогда его приватизировало ООО «Фортуна Девелопмент», причем без торгов: в распоряжении КУГИ указана цена — около пяти миллионов рублей. Участники рынка связывали фирму с бывшим гендиректором «Ленты» Владимиром Сенькиным. Компания планировала построить на «Рожке» магазин шаговой доступности, для этого укрепили берег в соответствии с законодательством, утвердили проект планировки, после чего возвели здание, однако посетителей оно так и не приняло. Участок перепродали новому собственнику. В 2010-м он перешел ныне недействующему ООО «Остров», совладельцем компании выступала Анна Дронникова. В те времена на «Рожке» согласовали строительство жилого дома площадью 17 тысяч кв. м с высотой карниза 23 метра. Но от идеи тоже отказались, а земля снова сменила владельцев, перейдя непосредственно в руки Дронниковой и ООО «Фортуна Н», которая принадлежала Сенькину. Евгения Головченко получила долю в 2018-м. Сама идея строительства Дворца бракосочетания с магазинами и ресторанами принадлежала ООО «ИнвестГрупп». На возведение 17-метрового здания прямо напротив Александро-Невской лавры закладывали 1,5 млрд рублей — дворец тогда должен был стать первым, построенном в Петербурге с привлечением частных инвестиций. Градсовет согласовал его не без скандала, Госстройнадзор в 2018-м выдал разрешение на строительство. В борьбе за судьбу участка, которая в конечном счете привела к отмене проекта, активисты в качестве главного аргумента использовали его площадь, упирая на то, что втиснуть дворец на такой маленький клочок земли просто невозможно. Городская комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) поначалу пошла навстречу жителям, сократив границы полуострова в ПЗЗ до 0,7 га. Она же, правда, потом его площадь увеличила до 0,88 га, опираясь на новый топографический план.

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»