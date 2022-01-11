Смольному напомнили о возврате «Саду на Неве» защитного статуса сквера

Депутат поинтересовался у главы города, чем мотивировано решение вернуть проект строительства судебного квартала, в котором должен разместиться после переезда из Москвы в Петербург Верховный суд, а также с кем этот вопрос обсуждался. О возвращении проекта на Ватный остров стало известно накануне, место под парк при этом, вероятно, сократится вдвое, подробнее читайте в материале «Фонтанки» .

После того, как проект судебного квартала вернулся на Ватный остров, властям Петербурга напомнили о необходимости вернуть статус сквера участку на Смольной набережной, на котором ранее планировалось возвести здание Верховного суда. Соответствующий запрос губернатору Александру Беглову направил накануне депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Кроме того, губернатору предстоит ответить, будет ли возвращена в перечень зеленых насаждений (ЗНОП) территория на Смольной набережной, куда планировалось перенести судебную стройку после того, как в 2019 году Беглов объявил, что между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы будет парк, впоследствии получивший неформальное название «Тучков буян».



Заксобрание города по инициативе Смольного в октябре 2019 года (через месяц после губернаторских выборов) лишило «Сад на Неве» «зеленого» статуса, таким образом убрав препятствия для стройки. Правда, ранее эту территорию уже присматривали для комплекса Музея блокады Ленинграда, кроме того, согласно Генплану, там должен когда-то протянуться под Невой Орловский тоннель.



Активисты и градозащитники подали сразу два иска об оспаривании лишения «Сада на Неве» статуса сквера, однако потерпели в суде неудачу.



Вишневский в своем телеграм-канале заявил, что подаст в Смольный заявку на инвентаризацию «Сада на Неве» (это обязательный этап для включения территории в ЗНОП).

