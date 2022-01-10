Не буяньте, суд идет. С арт-парка на Ватном острове опадает листва

Фото: Скриншот Видео Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По словам осведомленного источника в Смольном, подозрения горожан, что Петербургу не видать анонсированного парка на 9 гектаров, оказались оправданы. На территории между проспектом Добролюбова и набережной Малой Невы рядом с Дворцом танца Бориса Эйфмана намерены-таки построить здание Верховного суда, которое, казалось, окончательно «съехало» с участка в направлении Смольной набережной. Какой-то парк тоже обещают с неизменным фонтаном, но такого количества зелени, как показывали на рендерах еще недавно, ждать не стоит. Это подтверждается корректировкой проекта.





«Концепция действительно претерпела изменения, — подтвердил еще один собеседник в строительном блоке Смольного. — Пока не завершена. Насчет того, что вместо парка решили оставить «небольшой сквер» — слухи о кончине сильно преувеличены. Если будет реализовано, как прорабатывается — будет чему удивляться (в хорошем смысле)». По словам еще одного источника, рассматривается вариант парковой зоны на 4 гектарах, а к набережной хотят пришвартовать дебаркадер со сценой для проведения концертов. Официально в Смольном подтверждают лишь одно: проект все еще в разработке. «Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади Академика Лихачёва, — сообщили в пресс-службе Смольного. — В планах обустройство парка с фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста».



Все эти фигуры умолчания и косвенные свидетельства понятны, если учесть сложную судьбу проекта. На участке долгое время предполагалось разместить Дворец танца, здание Верховного суда, здание Судебного департамента и жилье для переезжающих из Москвы сотрудников. В 2019 году, за полгода до губернаторских выборов, Александр Беглов объявил о создании на Ватном острове парка, это стало одним из электоральных козырей. Из рассказанного горожанам и президенту получалось, что на участке пропишут лишь Терпсихору. Фемиду аккуратно переместили на Смольную набережную, в «Сад на Неве», у которого для этого отняли статус сквера. Впрочем, места там хватало только на сам суд и департамент, жилье втиснуть уже не получалось. Подготовка для строительства судейского ЖК началась на противоположном берегу, рядом с гостиницей «Охтинская».

Так как изначально Судебный квартал целиком строился по заказу управделами президента, общественности нарисовали такой образ будущего: федералы в рамках прежнего проекта спокойно достраивают Дворец танца, а потом передают участок городу, и тот на оставшейся территории высаживает свои тенистые аллеи. Именно этим объясняли тот факт, что за синим забором продолжаются работы, и паспорт объекта не меняется. Параллельно проводили конкурс концепций парка, встречи с местными жителями для обмена мнениями — в общем, полный набор. В декабре «Фонтанка» публиковала кадры съемки с воздуха, автором которых является внимательный петербуржец. На них рядом с Дворцом танца заметно строящееся здание. И по расположению, и по форме он поразительно напоминает Судебный департамент.

Фото: Скриншот сайта egp.spb.ru Фото: Скриншот Видео Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Еще в «допарковую» эру архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» рассматривала разную компоновку корпусов, но департамент с атриумом всегда стоял там, где сейчас растет этаж за этажом — южнее Дворца танца. Сравнить можно здесь и здесь. Бросается в глаза вытянутая форма здания и два прямоугольных углубления посередине (это холлы под крышей будущего атриума).

Илья Выдревич/«Фонтанка.ру»

Источники «Фонтанки» не смогли подтвердить возвращение конкретно департамента на проспект Добролюбова, их мысли заняты основным зданием Верховного суда. Однако странно было бы разделять два этих объекта — вот управделами и не разделяет. 29 декабря оно заключило контракт на корректировку проекта за 273 млн рублей. В техзадании сказано предельно ясно: предусмотреть строительство в 2 этапа. Первый — Верховный суд (8 этажей, включая подземный), департамент (7 этажей с подземным), инженерно-технический блок и парковка; все это — на Добролюбова. Второй — жилой комплекс на 600 квартир, он как раз на Большеохтинском. На каждый ориентировочно — по 32 месяца. Здания Верховного суда займет то место, которое изначально отдавали на берегу Малой Невы под жилье.



Если этого мало, есть еще одно подтверждение. Для того, чтобы застроить территорию «Сада на Неве», в свое время требовалось распоряжение комитета по градостроительству о планировке территории. И оно было выпущено, в тексте был четко прописан перечень объектов: Верховный Суд, Судебный департамент и «судебный» паркинг. Под самый Новый год, 28 декабря, КГА официально отменил всю кипу распоряжений по этой локации на Смольной набережной. Если говорить простым языком: подготовка градостроительной документации под судебную стройку в этом месте была полностью свернута. «Фонтанка» направила запрос в комитет по этому поводу, там все объяснили «необходимостью дополнительной проработки вариантов места размещения комплекса административных зданий Верховного суда Российской Федерации и Судебного департамента».

На момент публикации не пришло ответа из Управления делами президента России. 10 января BBC сообщило, что глава государства якобы отменил планы по парку и распорядился достроить на Добролюбова комплекс зданий Верховного суда, комментарий Смольного это не подтверждает. «Фонтанка» направила запрос в сам Верховный суд — понимают ли там, куда им суждено переезжать. Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»