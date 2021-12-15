Суд или сад? Две версии будущего «Тучкова буяна»

Фото: @skyslant Поделиться Поделиться







Петербуржцы снова забеспокоились, что на проспекте Добролюбова вместо парка построят комплекс зданий Верховного суда. Пока Смольный уверенно заявляет, что «парк там будет», в пользу противоположной версии говорит отсутствие каких-либо подвижек в проекте, упорное молчание федеральных структур и курсирующие среди осведомленных людей слухи. «Фонтанка» сравнила аргументы в пользу обеих версий.

С момента знакового для Петербурга визита президента России Владимира Путина, когда было объявлено, что на территории между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова будет парк, который впоследствии получил неформальное название «Тучков буян», минуло два года и семь месяцев. А синий строительный забор, появившийся еще во время сноса стоявшего на этом месте Института прикладной химии, и вовсе отпраздновал десятилетний юбилей. Подозрения горожан, что никакого парка на этом месте не будет, день ото дня только крепнут.



Петербуржец опубликовал в сети Instagram съемку с воздуха, на которой можно рассмотреть состояние площадки в сентябре и в декабре этого года. «А тем временем, чихая на результаты проведенных конкурсов, обещания и репутационные издержки, на Ватном острове, судя по всему, продолжает расти Судебный квартал. Есть впечатление, что первый этаж судебного департамента уже хорошо виден слева от объема строящегося театра», — написал автор фото.



Фото: @skyslant Поделиться Поделиться







Напомним, в этой локации еще в далеком 2003 году собирались строить девелоперский проект «Набережная Европы», спустя десять лет стало известно, что планы поменялись и территорию предназначили под проект комплекса зданий Верховного суда, который должен переехать из Москвы в Петербург, а также для театра имени Бориса Эйфмана.

Во время предвыборного периода весной 2019 года Александр Беглов, тогда еще носивший приставку врио, объявил новость про перенос Судебного квартала в другое место и планы создать парк, публично одобренные главой государства. Предполагалось, что только театр останется на том же месте. Смольный с помпой провел международный конкурс на концепцию арт-парка, собрал с горожан пожелания, больше года назад торжественно подвел итоги — и с тех пор тишина.



Позднее стало известно, что под здания Верховного суда и судебного департамента приглядели место на Смольной набережной, на месте бывшего «Сада на Неве», а для жилья для судей — локацию напротив, на Свердловской набережной около гостиницы «Охтинская». Однако ни Петербург, ни Москва это официально ни разу не подтвердили.

Весной 2021 года «Фонтанка» разбиралась, почему проект фактически не двигается с места, но и на тот момент вопросов по ситуации было больше, чем ответов.

Аргументы, что парк будет

На прямой вопрос «Фонтанки», может ли губернатор подтвердить, что парк будет, в пресс-службе Смольного 15 декабря ответили: «Парк там будет. Со световым и музыкальным фонтаном. Идёт разработка концепции. Решаем вопрос синхронизации сроков выполнения ремонта набережной от Биржевого моста до Тучкова моста к моменту завершения строительства театра Эйфмана».

«Парк там будет. Со световым и музыкальным фонтаном. Идёт разработка концепции». Пресс-служба Смольного

И объяснили, что же видно на фотографиях — «рядом с корпусом театра Эйфмана строится инженерно-технологический блок и паркинг, который будет доступен для горожан и посетителей театра», «ведутся работы по инженерной подготовке территории». Все остальные вопросы посоветовали адресовать заказчику работ — Управлению делами президента.



Логично предположить, что шансы на парк повышаются, если Верховный суд все же «уедет» на Смольную набережную. В один день, 28 июля 2021 года, комитет по градостроительству издал два документа — оба о внесении изменений в распоряжение о подготовке проекта планировки территории «бывшего Сада на Неве» и локации на Свердловской набережной — тех самых. Корректировки вносили скорее несущественные правки, но если на правобережном участке в документе говорится просто о строительстве жилья, то на левобережном — о размещении зданий Верховного суда, судебного департамента и служебного паркинга.



Контракт на строительство Судебного квартала и театра разбили на два этапа: один до конца 2023 года, второй — до конца 2024 года. «Деловой Петербург» писал со ссылкой на свой источник, что это необходимо для разделения проектов.

Наконец, в случае отказа от парка серьезные репутационные потери могут понести власти всех уровней. Хотя этот аргумент можно назвать спорным.

Аргументы, что парка не будет

Как минимум три недели назад в Петербурге среди людей, близких к властным и градостроительным кругам, стал активно курсировать слух, что никакого парка на Ватном острове не будет, а вместо него там все же построят Судебный квартал. Источники «Фонтанки» подтвердили, что такие разговоры действительно имеют место и набирают обороты. Один собеседник охарактеризовал вопрос как «решенный», другой и вовсе ответил, что «это уже не слухи».



На строительство Судебного квартала и театра Эйфмана регулярно выделяются деньги. Поставщиком по контракту (одному на оба объекта) является ФГУП «Ремонтно-строительное управление Управления делами президента Российской Федерации». В заключенном в апреле 2020 года дополнительном соглашении указывалось, что в 2021 году на реализацию проекта выделят 11,48 млрд рублей, ноль — в 2022-м и 5,2 млрд рублей — в 2023 году. В более свежем допсоглашении, от 27 апреля 2021 года, указаны уже другие суммы. 5,6 млрд — в 2021 году, «ноль» в 2022 и 2023 годах и 23,9 млрд рублей в 2024 году. Документы опубликованы на сайте госзакупок. В настоящее время общая сумма по контракту составляет 35,7 млрд рублей, а срок исполнения указан до 31 декабря 2024 года. Выделение львиного объема денег в 2024 году навевает вопросы, так как в Управделами президента ранее говорили, что театр танца введут в эксплуатацию еще в 2023 году. Осенью стало известно, что в проекте федерального бюджета на стройку дополнительно выделят 3,7 млрд рублей.



Разрешение на строительство Судебного квартала на проспекте Добролюбова не только действительно, в сентябре его продлили до конца 2024 года. Однако справедливости ради стоит заметить, что документ — один-единственный и на суд, и на театр, и его в любом случае пришлось бы продлевать из-за строительства театра.

Федеральные ведомства не утруждают себя тем, чтобы информировать горожан о ходе дела, а в ответ на запросы кивают друг на друга. Участок находится в федеральной собственности, в пользовании Управделами президента. Чтобы начать разбивать парк, надо размежевать территорию, разделив территорию театра и парка и передав второй кусок в собственность Петербурга. Управделами президента не ответило на запрос редакции, направленный еще в конце сентября, и на звонок журналиста 15 декабря, но ранее заявляло, что этот вопрос не в его компетенции, и предлагало адресовать его правительству России.

В свою очередь, в правительстве за эти вопросы отвечает Росимущество, оно на сентябрьский запрос ответило кратко: участок в постоянном (бессрочном) пользовании управления заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе Управления делами президента... В связи с распределением полномочий по распоряжению федеральным имуществом вопросы, касающиеся раздела земельного участка и передачи земельного участка или его части в собственность города Санкт-Петербурга относятся к ведению Управления делами президента Российской Федерации».



В этом же ответе ведомство поясняло, что на момент запроса обращения о разделе участка и передаче его Петербургу в межрегиональное управление Росимущества не поступали.

Согласно данным публичной кадастровой карты и выпискам из Росреестра, владельцы и границы у всех участков — на Ватном острове, Смольной и Свердловской набережных — не менялись. Первый остался федеральным, два других — в городской собственности.

От проекта Судебного квартала, как предполагалось, «останется» только подземный паркинг. Логика такая: раз уж его начали строить, давайте достроим, заодно и гостям парка будет где оставить автомобиль. Однако если внимательно рассмотреть декабрьскую съемку сверху, можно заметить слева от строящегося театра некий другой объект, который уже явно выступает над землей. А его очертания по расположению напоминают здание судебного департамента из компромиссного предложения автора первоначального проекта Судебного квартала архитектора Евгения Герасимова (визуализация представлена здесь).



Фото: @skyslant Поделиться Поделиться







Сам архитектор на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию посоветовал обратиться к структурам, которые ответственны за принятие решений, и добавил, что «в прошлый раз» узнал обо всем по телевизору. В свою очередь, глава архитектурного бюро «Студия 44» (его совместный проект с West 8 — победитель в конкурсе концепций парка) Никита Явейн рассказал: что касается работы конкретно его студии, с мая ситуация все еще на паузе и он не ведет проектирование парка.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

