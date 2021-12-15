Суд или сад? Две версии будущего «Тучкова буяна»

Петербуржцы снова забеспокоились, что на проспекте Добролюбова вместо парка построят комплекс зданий Верховного суда. Пока Смольный уверенно заявляет, что «парк там будет», в пользу противоположной версии говорит отсутствие каких-либо подвижек в проекте, упорное молчание федеральных структур и курсирующие среди осведомленных людей слухи. «Фонтанка» сравнила аргументы в пользу обеих версий.
С момента знакового для Петербурга визита президента России Владимира Путина, когда было объявлено, что на территории между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова будет парк, который впоследствии получил неформальное название «Тучков буян», минуло два года и семь месяцев. А синий строительный забор, появившийся еще во время сноса стоявшего на этом месте Института прикладной химии, и вовсе отпраздновал десятилетний юбилей. Подозрения горожан, что никакого парка на этом месте не будет, день ото дня только крепнут.
Петербуржец опубликовал в сети Instagram съемку с воздуха, на которой можно рассмотреть состояние площадки в сентябре и в декабре этого года. «А тем временем, чихая на результаты проведенных конкурсов, обещания и репутационные издержки, на Ватном острове, судя по всему, продолжает расти Судебный квартал. Есть впечатление, что первый этаж судебного департамента уже хорошо виден слева от объема строящегося театра», — написал автор фото.
Напомним, в этой локации еще в далеком 2003 году собирались строить девелоперский проект «Набережная Европы», спустя десять лет стало известно, что планы поменялись и территорию предназначили под проект комплекса зданий Верховного суда, который должен переехать из Москвы в Петербург, а также для театра имени Бориса Эйфмана.
Во время предвыборного периода весной 2019 года Александр Беглов, тогда еще носивший приставку врио, объявил новость про перенос Судебного квартала в другое место и планы создать парк, публично одобренные главой государства. Предполагалось, что только театр останется на том же месте. Смольный с помпой провел международный конкурс на концепцию арт-парка, собрал с горожан пожелания, больше года назад торжественно подвел итоги — и с тех пор тишина.
Позднее стало известно, что под здания Верховного суда и судебного департамента приглядели место на Смольной набережной, на месте бывшего «Сада на Неве», а для жилья для судей — локацию напротив, на Свердловской набережной около гостиницы «Охтинская». Однако ни Петербург, ни Москва это официально ни разу не подтвердили.
Весной 2021 года «Фонтанка» разбиралась, почему проект фактически не двигается с места, но и на тот момент вопросов по ситуации было больше, чем ответов.
Аргументы, что парк будет
На прямой вопрос «Фонтанки», может ли губернатор подтвердить, что парк будет, в пресс-службе Смольного 15 декабря ответили: «Парк там будет. Со световым и музыкальным фонтаном. Идёт разработка концепции. Решаем вопрос синхронизации сроков выполнения ремонта набережной от Биржевого моста до Тучкова моста к моменту завершения строительства театра Эйфмана».
«Парк там будет. Со световым и музыкальным фонтаном. Идёт разработка концепции».
Пресс-служба Смольного
И объяснили, что же видно на фотографиях — «рядом с корпусом театра Эйфмана строится инженерно-технологический блок и паркинг, который будет доступен для горожан и посетителей театра», «ведутся работы по инженерной подготовке территории». Все остальные вопросы посоветовали адресовать заказчику работ — Управлению делами президента.
Логично предположить, что шансы на парк повышаются, если Верховный суд все же «уедет» на Смольную набережную. В один день, 28 июля 2021 года, комитет по градостроительству издал два документа — оба о внесении изменений в распоряжение о подготовке проекта планировки территории «бывшего Сада на Неве» и локации на Свердловской набережной — тех самых. Корректировки вносили скорее несущественные правки, но если на правобережном участке в документе говорится просто о строительстве жилья, то на левобережном — о размещении зданий Верховного суда, судебного департамента и служебного паркинга.
Контракт на строительство Судебного квартала и театра разбили на два этапа: один до конца 2023 года, второй — до конца 2024 года. «Деловой Петербург» писал со ссылкой на свой источник, что это необходимо для разделения проектов.
Наконец, в случае отказа от парка серьезные репутационные потери могут понести власти всех уровней. Хотя этот аргумент можно назвать спорным.
Аргументы, что парка не будет
Как минимум три недели назад в Петербурге среди людей, близких к властным и градостроительным кругам, стал активно курсировать слух, что никакого парка на Ватном острове не будет, а вместо него там все же построят Судебный квартал. Источники «Фонтанки» подтвердили, что такие разговоры действительно имеют место и набирают обороты. Один собеседник охарактеризовал вопрос как «решенный», другой и вовсе ответил, что «это уже не слухи».
На строительство Судебного квартала и театра Эйфмана регулярно выделяются деньги. Поставщиком по контракту (одному на оба объекта) является ФГУП «Ремонтно-строительное управление Управления делами президента Российской Федерации». В заключенном в апреле 2020 года дополнительном соглашении указывалось, что в 2021 году на реализацию проекта выделят 11,48 млрд рублей, ноль — в 2022-м и 5,2 млрд рублей — в 2023 году. В более свежем допсоглашении, от 27 апреля 2021 года, указаны уже другие суммы. 5,6 млрд — в 2021 году, «ноль» в 2022 и 2023 годах и 23,9 млрд рублей в 2024 году. Документы опубликованы на сайте госзакупок. В настоящее время общая сумма по контракту составляет 35,7 млрд рублей, а срок исполнения указан до 31 декабря 2024 года. Выделение львиного объема денег в 2024 году навевает вопросы, так как в Управделами президента ранее говорили, что театр танца введут в эксплуатацию еще в 2023 году. Осенью стало известно, что в проекте федерального бюджета на стройку дополнительно выделят 3,7 млрд рублей.
Разрешение на строительство Судебного квартала на проспекте Добролюбова не только действительно, в сентябре его продлили до конца 2024 года. Однако справедливости ради стоит заметить, что документ — один-единственный и на суд, и на театр, и его в любом случае пришлось бы продлевать из-за строительства театра.
Федеральные ведомства не утруждают себя тем, чтобы информировать горожан о ходе дела, а в ответ на запросы кивают друг на друга. Участок находится в федеральной собственности, в пользовании Управделами президента. Чтобы начать разбивать парк, надо размежевать территорию, разделив территорию театра и парка и передав второй кусок в собственность Петербурга. Управделами президента не ответило на запрос редакции, направленный еще в конце сентября, и на звонок журналиста 15 декабря, но ранее заявляло, что этот вопрос не в его компетенции, и предлагало адресовать его правительству России.
В свою очередь, в правительстве за эти вопросы отвечает Росимущество, оно на сентябрьский запрос ответило кратко: участок в постоянном (бессрочном) пользовании управления заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе Управления делами президента... В связи с распределением полномочий по распоряжению федеральным имуществом вопросы, касающиеся раздела земельного участка и передачи земельного участка или его части в собственность города Санкт-Петербурга относятся к ведению Управления делами президента Российской Федерации».
В этом же ответе ведомство поясняло, что на момент запроса обращения о разделе участка и передаче его Петербургу в межрегиональное управление Росимущества не поступали.
Согласно данным публичной кадастровой карты и выпискам из Росреестра, владельцы и границы у всех участков — на Ватном острове, Смольной и Свердловской набережных — не менялись. Первый остался федеральным, два других — в городской собственности.
От проекта Судебного квартала, как предполагалось, «останется» только подземный паркинг. Логика такая: раз уж его начали строить, давайте достроим, заодно и гостям парка будет где оставить автомобиль. Однако если внимательно рассмотреть декабрьскую съемку сверху, можно заметить слева от строящегося театра некий другой объект, который уже явно выступает над землей. А его очертания по расположению напоминают здание судебного департамента из компромиссного предложения автора первоначального проекта Судебного квартала архитектора Евгения Герасимова (визуализация представлена здесь).
Сам архитектор на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию посоветовал обратиться к структурам, которые ответственны за принятие решений, и добавил, что «в прошлый раз» узнал обо всем по телевизору. В свою очередь, глава архитектурного бюро «Студия 44» (его совместный проект с West 8 — победитель в конкурсе концепций парка) Никита Явейн рассказал: что касается работы конкретно его студии, с мая ситуация все еще на паузе и он не ведет проектирование парка.
Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»