Почему вместо парка «Тучков буян» до сих пор синий забор

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Минуло уже более двух лет с момента, когда Александр Беглов предложил, а Владимир Путин одобрил создание парка «Тучков буян» на месте Судебного квартала. Последние восемь месяцев, с тех пор как торжественно назвали победителя конкурса на концепцию, о реализации задумки не было сказано ни слова. «Фонтанка» разбиралась, почему дело стоит на месте.

Накануне в сообществе «ВКонтакте» архитектурного бюро «Студия 44» были приведены слова главы студии, архитектора Никиты Явейна, который сообщил : «Пока проект заморожен, как это все пойдёт, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от управления делами президента городу».



Слово «заморозка» многие восприняли как «похороны» парка. В разговоре с «Фонтанкой» Явейн пояснил, что имел ввиду: идею создать такое пространство никто не замораживал, просто в настоящее время конкретно «Студия 44» не проектирует этот объект. Официально проектирование и правда не началось. Но факт, что от идеи разбить общественное пространство никто не отказывался, подтвердили и на районном, и на городском уровне.

Глава Петроградского района Иван Громов рассказал, что сейчас идут юридические процедуры по передаче городу участка. «Можно ожидать их завершения до конца года», - сказал он.

Если вкратце, этапы создания парка выглядят так: разработка концепции этого пространства, разработка и утверждение на ее основании проектной документации, а затем — реализация. Однако ситуацию усложняют имущественный нюанс и вечный вопрос: «За чей счет?»

Стадию концепции парк прошел еще в сентябре прошлого года. Был объявлен международный конкурс, по итогам которого жюри избрало победителем работу «Студии 44» и West 8. Дальше дело, по крайней мере в публичном пространстве, встало. Проспект Добролюбова по прежнему «украшает» синий забор. К слову, в богатой Москве с парком «Зарядье» с момента, когда подвели итоги конкурса на концепцию до его открытия, прошло три года.



Историю создания петербургского парка усложняет «бэкграунд» этого участка — планы построить в этом месте Судебный квартал (здания Верховного суда и жилье для судей), а также театр танца Бориса Эйфмана. Реализацией занималось и занимается управление делами президента. Если Судебный квартал перенесли в другое место, учреждение культуры осталось на прежнем, более того, за это время успели начать строительство подземного паркинга.

Сейчас юридически территория будущего парка и театра танца Бориса Эйфмана — это единый участок площадью 9,95 га. Земля принадлежит Российской Федерации и имеет обременение в виде постоянного (бессрочного) пользования управления делами президента.

Чтобы начать проектирование парка и финансирование этих работ, земля должна быть сначала передана из федеральной собственности в городскую. Осенью чиновники говорили о том, чтобы «запараллелить» процесс передачи в собственность и начало проектирования.

Кроме того, если визуально театр и парк будут казаться единым пространством, то с формальной точки зрения — это два разных проекта, которые еще надо «поженить», то есть привести благоустройство к общему знаменателю, чтобы пространство около театра не казалось чужеродным элементом в «Тучковом буяне».



До того, как землю передадут в городскую собственность, тратить на нее средства или хотя бы запланировать такие траты в бюджете нельзя. Первое не прописано в законодательстве, второе — определенный риск для руководства города, в частности, губернатора и парламента, который теоретически мог бы утвердить такой бюджет.

Член бюджетно-финансового комитета Заксобрания, глава фракции Партия Роста Оксана Дмитриева пояснила, что средства на проектирования в этом случае должны закладываться в закон о бюджете отдельной строкой. Более того, если статус земли не определен (то есть она не принадлежит Петербургу и нет никаких документальных подтверждений, что будет принадлежать в будущем), собственник должен совершить некие юридические действия, то есть дать гарантию, что в определенные сроки передаст недвижимость.

«Не может быть так, что парк или общественное пространство принадлежит городу, а земля под ним — кому-то другому. Либо аренда, либо собственность», - добавила она. Депутат привела в пример ситуацию с частью Баболовского парка, которую город в свое время, наоборот, передавал в федеральную собственность, чтобы его мог взять под свое крыло ГМЗ «Царское село». Там благоустройство также началось только после смены владельца.



Получить землю в собственность город сможет только после того, как будет достроен театр. В Управделами президента, в свою очередь, сообщили, что объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Проект уже прошел согласование Главгосэкспертизы.

Однако процесс можно ускорить: ранее обсуждался вариант деления участка надвое. Чтобы кусок под театром остался у федерального центра до завершения стройки, а остальное отдать городу. В УДП пояснили, что такие вопросы не входят в компетенцию этого органа власти. Земля может быть передана Петербургу нормативным актом правительства РФ. «Фонтанка» направила запрос с просьбой прокомментировать сроки и вариант «дележки» участков в Росимущество.

Собеседники «Фонтанки», знакомые с ходом реализации парка, рассказали, что в Смольном периодически проходят совещания по теме «Тучкова буяна». Предмет обсуждения — как «поженить» благоустройство фактически двух отдельных проектов — территории вокруг театра Эйфмана и всего остального парка. Второй предмет обсуждения — источник финансирования (затраты на проект в 2020 году оценивали в 6 млрд рублей). Это могут быть как городские средства, так и федеральные, либо — из обоих «карманов», рассматривается также инвестиционная модель. В пресс-службе вице-губернатора Николая Линченко, подтвердили факт и тематику совещаний, подчеркнув, что источник финансирования в настоящее время не определен и решения о какой-либо конкретной модели финансирования также нет.



Очевидно, что проблемы могут возникнуть и после того, как вопрос собственности и финансирования будет решен. В Петербурге, если не считать ряда локальных общественных пространств, подобные «Тучкову буяну» проекты в последнее десятилетие не создавали.

«Профильным комитетам давно пора разработать нормативную базу для создания общественных пространств, подобную той, которая существует для зеленых насаждений», - прокомментировал возможные препятствия постоянный эксперт парламентской комиссии по городскому хозяйству, глава центра экспертиз «ЭКОМ» Карпов.

Он пояснил, что, например, когда создается объект капитального строительства, все стадии — от и до — четко прописаны Градостроительном кодексе. Для объектов благоустройства тоже установлена процедура проектирования. «Однако все пешеходные улицы в Петербурге создавались в ручном режиме. Если мы хотим создать сложное пространство, в котором будет и городская собственность, и частная — а она там должна быть, и свободное посещение, нужен отдельный закон, который определит и правила создания, и правила существования такого объекта», - констатировал эксперт.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

