Победителем международного конкурса на концепцию парка «Тучков буян», который планируется построить в Петроградском районе Петербурга, стала работа петербургского архитектурного бюро «Студия 44» и West 8. Об этом на пресс-конференции по итогам финального заседания жюри 18 сентября объявил председатель жюри, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

Гендиректор фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал, что на итоговом заседании жюри были жаркие дебаты. «Мы ожидаем, что тот парк, который будет построен, будет иметь рекордное количество посетителей», — сказал он, добавив, что прогноз — более 7 млн посетителей ежегодно.

Парк появится около станции метро «Спортивная», между набережной и проспектом Добролюбова. Ранее на этом месте планировали возвести Судебный квартал, а также театр танца Бориса Эйфмана. Последнее осталось в силе. «Парадоксально, что мы не сформировали две группы: наши-не наши, — сказал архитектор. Он добавил, что предлагал включить в число финалистов работу, которая в итоге не вошла в тройку финалистов. «Меня выслушали, и все проголосовали против», — отметил он.



Напомним, список финалистов определили в феврале 2020 года. В их число вошли концепции архитектурного бюро «Студия 44», JV VOGT + HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates, «Хвоя» и Praxus.



В техническом задании к конкурсу фантазии участников ограничили бюджетом, который потребуется на воплощение задуманного: парк должен «вписаться» в 6 млрд рублей, не считая проектных и изыскательных работ. Также прописали и другие требования: не менее 70% озеленения, предпочтение местной флоре, павильон, амфитеатр, зона фуд-маркета.

