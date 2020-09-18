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18.09.2020 12:40
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«Студия 44» Никиты Явейна победила в конкурсе на концепцию парка «Тучков буян»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Победителем международного конкурса на концепцию парка «Тучков буян», который планируется построить в Петроградском районе Петербурга, стала работа петербургского архитектурного бюро «Студия 44» и West 8. Об этом на пресс-конференции по итогам финального заседания жюри 18 сентября объявил председатель жюри, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам)&nbsp;<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) 

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам)&nbsp;<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) 

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам)&nbsp;<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) 

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам)&nbsp;<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) и West 8 (Нидерланды, Роттердам) 

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Второе место жюри присудило швейцарским JV Vogt и Herzog & de Meuron.,

JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog &amp; de Meuron (Швейцария)<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog & de Meuron (Швейцария)

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog &amp; de Meuron (Швейцария)<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog & de Meuron (Швейцария)

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog &amp; de Meuron (Швейцария)<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog & de Meuron (Швейцария)

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Третье место заняла работа петербургского бюро Хвоя.

автор проекта —&nbsp;Хвоя (Россия, Санкт-Петербург)<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор проекта — Хвоя (Россия, Санкт-Петербург)

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор проекта —&nbsp;Хвоя (Россия, Санкт-Петербург)<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор проекта — Хвоя (Россия, Санкт-Петербург)

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор проекта —&nbsp;Хвоя (Россия, Санкт-Петербург)<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор проекта — Хвоя (Россия, Санкт-Петербург)

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор проекта —&nbsp;Хвоя (Россия, Санкт-Петербург)<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор проекта — Хвоя (Россия, Санкт-Петербург)

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Гендиректор фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал, что на итоговом заседании жюри были жаркие дебаты. «Мы ожидаем, что тот парк, который будет построен, будет иметь рекордное количество посетителей», — сказал он, добавив, что прогноз — более 7 млн посетителей ежегодно.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Парк появится около станции метро «Спортивная», между набережной и проспектом Добролюбова. Ранее на этом месте планировали возвести Судебный квартал, а также театр танца Бориса Эйфмана. Последнее осталось в силе. «Парадоксально, что мы не сформировали две группы: наши-не наши, — сказал архитектор. Он добавил, что предлагал включить в число финалистов работу, которая в итоге не вошла в тройку финалистов. «Меня выслушали, и все проголосовали против», — отметил он.

Напомним, список финалистов определили в феврале 2020 года. В их число вошли концепции архитектурного бюро «Студия 44», JV VOGT + HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates, «Хвоя» и Praxus.

В техническом задании к конкурсу фантазии участников ограничили бюджетом, который потребуется на воплощение задуманного: парк должен «вписаться» в 6 млрд рублей, не считая проектных и изыскательных работ. Также прописали и другие требования: не менее 70% озеленения, предпочтение местной флоре, павильон, амфитеатр, зона фуд-маркета.

Кроме того, участники могли по желанию продумать и использование здания склада пеньки «Тучков буян» — оно является федеральным памятником архитектуры и примыкает к территории будущего парка. Объект передали в городскую собственность от федерального госпредприятия «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» управделами президента. Петербург должен приспособить здание для современного использования.

Петербуржцы в прошлом году приняли участие в ряде встреч, на которых они сформулировали свои пожелания к новому парку. Было обещано, что информацию передадут конкурсантам для работы над концепциями. В числе основных тенденций, в которых горожане сошлись во мнении, звучало, к примеру, сделать такое пространство, чтобы оно было привлекательным для жителей Петербурга, но не превратилось в место скопления туристов.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

theHard
Да уж хрен то с ними, с картинками - сам факт возможности возникновения парка, а не домов/гостиниц/бизнес центров сильно греет душу! Может, и с дикой застройкой окраин когда-нибудь образумятся.
Денис Юсупов
А ещё более блёклые изображения нельзя было поставить в статью? Что, такая проблема получить оригиналы у организаторов конкурса?
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