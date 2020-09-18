«Студия 44» Никиты Явейна победила в конкурсе на концепцию парка «Тучков буян»
Победителем международного конкурса на концепцию парка «Тучков буян», который планируется построить в Петроградском районе Петербурга, стала работа петербургского архитектурного бюро «Студия 44» и West 8. Об этом на пресс-конференции по итогам финального заседания жюри 18 сентября объявил председатель жюри, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.
Второе место жюри присудило швейцарским JV Vogt и Herzog & de Meuron.,
Третье место заняла работа петербургского бюро Хвоя.
Гендиректор фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал, что на итоговом заседании жюри были жаркие дебаты. «Мы ожидаем, что тот парк, который будет построен, будет иметь рекордное количество посетителей», — сказал он, добавив, что прогноз — более 7 млн посетителей ежегодно.
Парк появится около станции метро «Спортивная», между набережной и проспектом Добролюбова. Ранее на этом месте планировали возвести Судебный квартал, а также театр танца Бориса Эйфмана. Последнее осталось в силе. «Парадоксально, что мы не сформировали две группы: наши-не наши, — сказал архитектор. Он добавил, что предлагал включить в число финалистов работу, которая в итоге не вошла в тройку финалистов. «Меня выслушали, и все проголосовали против», — отметил он.
Напомним, список финалистов определили в феврале 2020 года. В их число вошли концепции архитектурного бюро «Студия 44», JV VOGT + HERZOG DE MEURON, Michel Desvigne Paysagiste, Agence Ter, Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma and Associates, «Хвоя» и Praxus.
В техническом задании к конкурсу фантазии участников ограничили бюджетом, который потребуется на воплощение задуманного: парк должен «вписаться» в 6 млрд рублей, не считая проектных и изыскательных работ. Также прописали и другие требования: не менее 70% озеленения, предпочтение местной флоре, павильон, амфитеатр, зона фуд-маркета.
Кроме того, участники могли по желанию продумать и использование здания склада пеньки «Тучков буян» — оно является федеральным памятником архитектуры и примыкает к территории будущего парка. Объект передали в городскую собственность от федерального госпредприятия «Управление по эксплуатации зданий в Северо-Западном федеральном округе» управделами президента. Петербург должен приспособить здание для современного использования.
Петербуржцы в прошлом году приняли участие в ряде встреч, на которых они сформулировали свои пожелания к новому парку. Было обещано, что информацию передадут конкурсантам для работы над концепциями. В числе основных тенденций, в которых горожане сошлись во мнении, звучало, к примеру, сделать такое пространство, чтобы оно было привлекательным для жителей Петербурга, но не превратилось в место скопления туристов.