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Общество Лукашенко готов рассмотреть ходатайство о помиловании Марии Колесниковой

Лукашенко готов рассмотреть ходатайство о помиловании Марии Колесниковой

1 592
9 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обязательно рассмотрит прошение о помиловании от Марии Колесниковой, если такое поступит. Он также попросил журналиста не выделять ее из «миллионов», которые сидят в колониях.

Вопрос о помиловании Колесниковой Лукашенко задал корреспондент BBC Стивен Розенберг на саммите БРИКС в Казани 23 октября, пишет БелТА. Президент заявил о готовности рассмотреть прошение и рассказал, что если заключенный хорошо себя ведет и у него есть проблемы со здоровьем, то «мы обязательно этих людей, скорее всего, помилуем». При этот он обратил внимание корреспондента на то, что в тюрьмах сидят миллионы и он против «выделения личностей».

Розенберг ответил, что задает вопрос о Колесниковой, так как ее родственники неоднократно говорили, что у них нет никакой связи с Марией и информацию они получают только от тех, кто освободился из той же колонии, и готов что-то о Колесниковой рассказать.

Лукашенко на это отреагировал эмоционально: «А где ее семья, вы хоть знаете? Вы даже не знаете, что за семья. Попросил отец ее посетить. Пожалуйста, иди. Он был. Это семья? Кто-то еще хочет из родных, близких посетить ее, будет просьба — мы ее рассмотрим. Там, возможно, такая семья, что им, может, и неинтересно, как вам, посетить Марию Колесникову. Вы печетесь за нее больше, чем родные и близкие».

Мария Колесникова в колонии уже три года. Она получила по приговору 11 лет за призывы наносить вред национальной безопасности Белоруссии.

Колесникова была представителем кандидата в президенты Виктора Бабарико, а после и штаба Светланы Тихановской. В 2020 году ее пытались вывезти из страны, но на границе с Украиной она порвала свой паспорт, после чего была задержана и арестована.

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Комментарии
9
Сила в Правде!!
1 час
чует старый свой конец...
Отец Родной
1 час
А метро, метро построит? 89 станций? А горный институт откроет?
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