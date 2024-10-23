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Происшествия Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали после ДТП с «Газелью» во Всеволожском районе

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали после ДТП с «Газелью» во Всеволожском районе

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1 комментарий

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали после того, как ее сбила «Газель» на пятом километре дороги деревня Старая — Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Подробности случившегося 23 октября сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло рано утром 23 октября у деревни Новосергиевка. За рулем «Газели» находился 40-летний водитель. Около пешеходного перехода автомобиль сбил 53-летнюю женщину. Последняя в этот момент переходила дорогу. Сотрудники Госавтоинспекции, приехавшие на место происшествия, установили, что в момент ДТП женщина была нетрезвой.

«В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
1
ixform
22 минуты
очень жаль, что сказать безответственность! таких смертей будет ещё много
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