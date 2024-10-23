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Город К середине осени клещи покусали больше 18 тысяч петербуржцев

К середине осени клещи покусали больше 18 тысяч петербуржцев

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2 комментария

Петербургский Роспотребнадзор подвел итоги встреч горожан с клещами в этом году. К концу сентября в городе зафиксировали больше 40 случаев энцефалита и в 8 раз больше — боррелиоза. Самым опасным районом среди петербургских оказался Курортный, а самым безопасным — Кронштадтский.

С 1 января по 30 сентября в медицинские организации Петербурга из-за присосавшихся клещей обратились 18 250 человек, в том числе 2705 детей младше 17 лет. Об этом 23 октября рассказали в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора. По сравнению с прошлым годом это на 15,2% меньше (в случае детей — на 8,8%).

При этом в черте Петербурга произошло лишь 13,2% этих случаев — 2412 укусов. Больше всего (734) — в Курортном районе. За ним с большим отрывом следуют Пушкинский, Приморский и Выборгский районы, где покусали 453, 191 и 180 человек соответственно. Меньше всего укусов зафиксировали в Колпинском (54), Фрунзенском (50) и Кронштадтском районах (29).

Подавляющее большинство пострадавших поймали клещей в Ленинградской области, на нее пришлось 13 637 случаев. Из остальных регионов России их привезли 2095 человек, а еще 106 — из-за границы.

За прошедшие девять месяцев в Петербурге зафиксировали 46 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Это на 14 случаев меньше, чем годом ранее. Трое заболевших — дети. А вот боррелиоза было намного больше — 365 случаев, в том числе заболели 56 детей. По сравнению с прошлым годом количество случаев снизилось на 75.

В 2024 году в Петербурге обработали против клещей 760,382 га территорий. Тем не менее в Роспотребнадзоре рекомендуют привиться от клещевого энцефалита. Октябрь — оптимальное для этого время, так как поэтапная иммунизация позволит сформировать иммунитет как раз к началу сезона активности клещей. По данным ведомства, к 30 сентября в Петербурге привились 62 608 человек.

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ПО ТЕМЕ
Петербург Роспотребнадзор Клещи Энцефалит Боррелиоз
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Комментарии
2
169991062
1 час
да будет так !
ixform
2 часа
пусть так и будет
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