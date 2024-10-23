Сожалеет ли Путин об СВО? Отвечает Лукашенко

Президент России Владимир Путин сожалеет о том, что пришлось начать специальную военную операцию на Украине, но считает это решение правильным. Об этом 23 октября рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

«Вы близко знакомы с Путиным, общаетесь с ним. Он жалеет о том, что принял такое решение (о начале СВО. — Прим. ред.)?» — спросил Розенберг у Лукашенко.

«Конечно сожалеет, он же живой человек», — ответил президент Белоруссии, отметив перед этим, что сам лично с Путиным этот вопрос не обсуждал, но большие потери обеих сторон конфликта словно не оставляют других вариантов ответа. К сказанному Лукашенко добавил: «Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это» (цитата по БелТА). По словам белорусского президента, сам он в этом «не просто убежден, он это знает».

Путин «привержен интересам России и российского народа», пояснил Лукашенко, и «убежден в том, что защищает эти интересы». По словам белорусского лидера, Путин сделал Западу предложение: «давайте договоримся», но «Запад вообще ничего не ответил».

«Можем его за это осуждать, но он так мыслит», — резюмировал президент Белоруссии.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок.