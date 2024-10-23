«Дата хорошая». Лукашенко сказал, пойдет ли на выборы президента

Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок. Об этом он сказал 23 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой, выдержку из которого она опубликовала в своем телеграм-канале.

Скабеева спросила Лукашенко, пойдет ли он на президентские выборы, которые назначены в Белоруссии на 26 января 2025 года. Белорусский лидер отметил, что «дата хорошая», и сказал, что примет в них участие.

«А мы вас поддержим», — ответила Скабеева, на что Лукашенко заметил, что тогда «точно пойдет».

Президентские выборы 2025 года будут седьмыми в истории Белоруссии с 1994 года. Шесть раз подряд в голосовании побеждал нынешний президент Александр Лукашенко. В апреле этого года лидер республики не исключил своего участия в следующих выборах президента, заявив: «Если люди решат, что я должен идти, — я пойду». При этом Лукашенко отметил, что готов уйти на покой в двух случаях: когда рядом будет человек, который не предаст, и если ему об этом скажет народ.