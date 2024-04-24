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    Лукашенко об участии в президентских выборах в 2025 году: «Пойду, если люди решат, что должен идти»

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    6 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил своего участия в следующих выборах президента республики, которые состоятся в 2025 году. 24 апреля он заявил, что его окончательное решение будет зависеть от воли народа.

    «Если люди решат, что я должен идти, — я пойду... Если решат, что будет другой, — я это искренне говорю, — я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут — буду довольствоваться тем, что был первым президентом», — сказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).

    Сегодня же Александр Лукашенко был избран председателем седьмого Всебелорусского народного собрания, которое является высшим представительным органом народовластия и определяет стратегические направления развития общества и государства. Других кандидатов на этот пост не было.

    В интервью государственному каналу БЕЛТА Лукашенко заявил, что белорусы никогда еще так хорошо не жили, как сейчас.

    После президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии вспыхнули протесты — по официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.

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    Александр ЛукашенкоВыборы в Белоруссии
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    Комментарии 6

    МатрёшечкА24 Апр 2024 в 17:52
    Ни стыда, ни совести. Как и у нашего.
    +0−0
    Ана нас24 Апр 2024 в 17:49
    Вангую -решат 87%
    +1−0
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