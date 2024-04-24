Лукашенко об участии в президентских выборах в 2025 году: «Пойду, если люди решат, что должен идти»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил своего участия в следующих выборах президента республики, которые состоятся в 2025 году. 24 апреля он заявил, что его окончательное решение будет зависеть от воли народа.

«Если люди решат, что я должен идти, — я пойду... Если решат, что будет другой, — я это искренне говорю, — я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут — буду довольствоваться тем, что был первым президентом», — сказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).

Сегодня же Александр Лукашенко был избран председателем седьмого Всебелорусского народного собрания, которое является высшим представительным органом народовластия и определяет стратегические направления развития общества и государства. Других кандидатов на этот пост не было.

