Лукашенко об участии в президентских выборах в 2025 году: «Пойду, если люди решат, что должен идти»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил своего участия в следующих выборах президента республики, которые состоятся в 2025 году. 24 апреля он заявил, что его окончательное решение будет зависеть от воли народа.
«Если люди решат, что я должен идти, — я пойду... Если решат, что будет другой, — я это искренне говорю, — я соглашусь. Я столько работаю президентом… Если меня не изберут — буду довольствоваться тем, что был первым президентом», — сказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).
Сегодня же Александр Лукашенко был избран председателем седьмого Всебелорусского народного собрания, которое является высшим представительным органом народовластия и определяет стратегические направления развития общества и государства. Других кандидатов на этот пост не было.
В интервью государственному каналу БЕЛТА Лукашенко заявил, что белорусы никогда еще так хорошо не жили, как сейчас.
После президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии вспыхнули протесты — по официальным данным, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%.