Стала известна дата выборов президента Белоруссии

Президентские выборы 2025 года будут седьмыми в истории Белоруссии с 1994 года. Шесть раз подряд в голосовании побеждал нынешний президент Александр Лукашенко. В апреле этого года лидер республики не исключил своего участия в следующих выборах президента, заявив : «Если люди решат, что я должен идти, — я пойду».

При этом Лукашенко отметил , что готов уйти на покой в двух случаях: когда рядом будет человек, который не предаст, и если ему об этом скажет народ.

Однако уже в августе текущего года лидер Белоруссии посоветовал белорусам «привыкать» к мысли о другом президенте. «Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — заявил он.