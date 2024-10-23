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Политика Стала известна дата выборов президента Белоруссии

Стала известна дата выборов президента Белоруссии

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21 комментарий

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Об этом 23 октября сообщает агентство БЕЛТА с заседания Палаты представителей республики.

Президентские выборы 2025 года будут седьмыми в истории Белоруссии с 1994 года. Шесть раз подряд в голосовании побеждал нынешний президент Александр Лукашенко. В апреле этого года лидер республики не исключил своего участия в следующих выборах президента, заявив: «Если люди решат, что я должен идти, — я пойду».

При этом Лукашенко отметил, что готов уйти на покой в двух случаях: когда рядом будет человек, который не предаст, и если ему об этом скажет народ.

Однако уже в августе текущего года лидер Белоруссии посоветовал белорусам «привыкать» к мысли о другом президенте. «Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — заявил он. 

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Комментарии
21
DanCitizen
3 часа
Выборы, выборы, кандидаты -...
михаил.ру
3 часа
очередная показуха
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