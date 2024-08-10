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    Минобороны Белоруссии показало обломки сбитого БПЛА. Тем временем Лукашенко советует белорусам привыкать к мысли о другом президенте

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    Министерство обороны Белоруссии показало кадры с обломками сбитых над территорией Белоруссии беспилотников. Белорусское ТВ сообщает, что дроны имели компоненты, изготовленные в странах НАТО, передает РИА Новости 10 августа.

    Министерство обороны Республики Беларусь

    Специалисты совместно с МЧС, органами внутренних дел и вооруженными силами обнаружили и идентифицировали украинские беспилотники, которые летели с украинской территории и нарушили воздушное пространство Беларуси. В ходе исследования обломков обнаружены электрический двигатель и электронные компоненты стран НАТО, сообщает канал «Беларусь-1».

    Сегодня же МИД Белоруссии, по данным РБК, вызвал временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш. Ей заявлен протест в связи с инцидентом с беспилотниками. Ведомство заявило, что в случае если посольство Украины не сможет влиять на предотвращение провокаций Киева, будет поставлен вопрос о целесообразности его присутствия в Минске.

    Также в МИД заявили, что Минск «решительно осуждает» вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В ведомстве назвали действия украинских военных «актами террора» и «бессмысленной авантюрой, ужесточающей конфликт в нашем регионе».

    Также сегодня президент Александр Лукашенко, как пишет SB.by, посоветовал белорусам «привыкать» к мысли о другом президенте. И добавил, что «немножко избаловал» граждан. «Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — заявил он. Также президент заявил, что на границе сейчас «неспокойно» из-за конфликта России и Украины, так что его главная задача — не допустить конфликта в стране.

    Вечером 9 августа белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины. Предположительно, это были ударные беспилотники. После чего Лукашенко, по данным РИА, отдал указания на усиление в стране группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

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