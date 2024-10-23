В зоопарке Гонконга массово умирают обезьяны. В этом могут быть виноваты рабочие

Еще одна обезьяна умерла в зоопарке Гонконга 23 октября. Это уже 12-я жертва за последние 10 дней.
О смерти приматов сообщает BBC. Уже установлено, что первые 11 приматов умерли из-за бактериальной инфекции, точные причины смерти последней жертвы еще устанавливаются.
Вскрытие показало, что обезьяны умирают из-за большого количества инфекций, которые развили сепсис. Вероятно, бактерии попали в организмы обезьян из зараженной почвы рядом с вольерами.
Министр культуры Гонконга сообщал, что занести инфекцию могли рабочие, которые проводили земляные работы рядом с клетками.
Среди жертв — находящиеся под угрозой исчезновения ватные тамарины, белолицые саки, обыкновенные беличьи обезьяны и обезьяна Де Бразза.
В живых остаются 78 приматов. Сообщается, что они чувствуют себя нормально.
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