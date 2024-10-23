«Это было три года назад»: Савичева рассказала о разногласиях с Фадеевым

Певица Юлия Савичева прокомментировала заявление Ксении Собчак о том, что «один там продюсер» после Глюкозы может развернуть кампанию против другой своей бывшей подопечной. «Интересно, что ей пришьют? Раздвоение личности? Квадробинг?» — написала Собчак.

Савичева же призналась, что все спорные моменты по поводу прав на исполнение хитов Максима Фадеева были улажены несколько лет назад.

«Это было три года назад, и уже давно все в порядке: он мне тогда прислал бумагу с бессрочным разрешением исполнять его песни и наилучшими пожеланиями», — заявила Юлия Савичева, уточнив, что сохранила хорошие отношения с продюсером.

Фадеев, в свою очередь, назвал Савичеву «репутационно чистой» артисткой, которая никогда не была замечена ни с алкоголем, ни с наркотиками. Обвинения в том, что именно он причастен к задержанию Глюкозы в аэропорту Москвы, он отверг. Подробнее о конфликте читайте здесь.