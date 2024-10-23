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Общество Неудачно поставил ботинок. Начальник управления комтранса написал по собственному после погони за подростком

Неудачно поставил ботинок. Начальник управления комтранса написал по собственному после погони за подростком

13 301
11 комментариев

Неожиданное развитие событий получила «голливудская» погоня по КАД за нарушителем накануне. Оказавшийся в машине ГАИ чиновник так проникся остротой момента, что пришлось уйти с должности.

По данным «Фонтанки», заявление об уходе по собственному желанию 23 октября написал Анатолий Зайцев, начальник управления государственного контроля в комитете. Написал скоропостижно, еще вчера никто ничего не планировал. Но тут как раз всплыла видеозапись погони за несовершеннолетним нарушителем, который улепетывал от сотрудника ГАИ по КАД, попутно врезаясь в машины и теряя части «фюзеляжа».

Само видео оказалось остросюжетным: полицейский не отстает от гонщика, вызывает подкрепление и в итоге настигает нарушителя — выволакивает его из разбитой машины и заковывает в наручники. Снимают погоню из салона ГАИ, причем делают это люди явно не из силовых структур; они регулярно просят полицейского Леню бросить это все и подождать, пока «он сам развалится». Понять их можно, автомобиль ГАИ исполняет пируэты в стиле «Форсажа».

Ключевой для Зайцева момент происходит уже после задержания. Он подходит к лежащему на асфальте со скованными руками подростку и считает необходимым поставить ему ботинок на плечо. В руках у чиновника (уже бывшего) телефон; понять, снимает ли он что-то в духе героев сафари или просто набирает сообщение, сложно.

По данным «Фонтанки», именно этот маневр и мог заставить Зайцева покинуть государственную службу, дабы тень от его необъяснимого поступка не падала на комитет.

Уточнить у него это лично не получилось: услышав, что ему звонит «Фонтанка» по поводу погони на КАД, он повесил трубку.

Само по себе присутствие его в машине ГАИ как раз понятно: в работе межведомственной транспортной комиссии принимают участие представители различных организаций в рамках своих полномочий — от рейдов по нелегальным такси до грузогабаритного контроля самосвалов. Однако останавливать машины могут только сотрудники ГАИ, так что без них подобные выезды не обходятся. Другое дело, что не каждому «везет» стать участником блокбастера с неожиданной развязкой.

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Комментарии
11
265101847
1 час
А что, пацанчик непростой оказался? Пусть спасибо скажет, что не пристрелили. В Америке не стали бы церемониться.
iigaza
37 минут
Ну не сам же комтрансовец ломанулся в отставку - видать старшие товарищи выразились непечатно.
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