Неудачно поставил ботинок. Начальник управления комтранса написал по собственному после погони за подростком

Неожиданное развитие событий получила «голливудская» погоня по КАД за нарушителем накануне. Оказавшийся в машине ГАИ чиновник так проникся остротой момента, что пришлось уйти с должности.



По данным «Фонтанки», заявление об уходе по собственному желанию 23 октября написал Анатолий Зайцев, начальник управления государственного контроля в комитете. Написал скоропостижно, еще вчера никто ничего не планировал. Но тут как раз всплыла видеозапись погони за несовершеннолетним нарушителем, который улепетывал от сотрудника ГАИ по КАД, попутно врезаясь в машины и теряя части «фюзеляжа».



Само видео оказалось остросюжетным: полицейский не отстает от гонщика, вызывает подкрепление и в итоге настигает нарушителя — выволакивает его из разбитой машины и заковывает в наручники. Снимают погоню из салона ГАИ, причем делают это люди явно не из силовых структур; они регулярно просят полицейского Леню бросить это все и подождать, пока «он сам развалится». Понять их можно, автомобиль ГАИ исполняет пируэты в стиле «Форсажа».



Ключевой для Зайцева момент происходит уже после задержания. Он подходит к лежащему на асфальте со скованными руками подростку и считает необходимым поставить ему ботинок на плечо. В руках у чиновника (уже бывшего) телефон; понять, снимает ли он что-то в духе героев сафари или просто набирает сообщение, сложно.

По данным «Фонтанки», именно этот маневр и мог заставить Зайцева покинуть государственную службу, дабы тень от его необъяснимого поступка не падала на комитет.