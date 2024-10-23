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Общество Рэпера Slimus ждут в суде по делу о пропаганде наркотиков. На него жаловалась Мизулина

Рэпера Slimus ждут в суде по делу о пропаганде наркотиков. На него жаловалась Мизулина

379
2 комментария

Участник группы Centr рэпер Slimus, а по паспорту Вадим Мотылев, стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков. Ему грозит штраф.

О регистрации дела в суде 23 октября сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ей пришел ответ на обращение в МВД, в котором сказано, что в отношении ИП Мотылева возбуждено дело об административном правонарушении.

Мотылев после начала СВО уехал из России, но спустя некоторое время вернулся и начал давать концерты. Перед выступлением в Екатеринбурге Мизулина назвала рэпера русофобом и удивилась, почему ему разрешают выступать. Тогда же она заявила, что в творчестве музыканта «и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии». Концерт в итоге был отменен.

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ПО ТЕМЕ
Slimus Рэпер Екатерина Мизулина Пропаганда наркотиков
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Комментарии
2
Заливщик голосовых планок
24 минуты
Мизюлина разбирается в пропаганде наркотиков, дааа!
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