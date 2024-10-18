Китайские туристы прервали экскурсию из-за петербургского неба

Край антициклона, обеспечивающий Петербург переменной облачностью, второй день дарит горожанам красочную зарю.

Утром 18 октября солнце снизу, из-за горизонта, подсветило лёгкое одеяло облаков над городом. Китайские туристы прервали свою программу, чтобы насладиться видами и наделать фотографий.

Вчерашний закат украсили перистые облака в западной части неба. А ночью над городом взошла луна — самая большая в этом году.