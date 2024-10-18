Китайские туристы прервали экскурсию из-за петербургского неба

Край антициклона, обеспечивающий Петербург переменной облачностью, второй день дарит горожанам красочную зарю.
Утром 18 октября солнце снизу, из-за горизонта, подсветило лёгкое одеяло облаков над городом. Китайские туристы прервали свою программу, чтобы насладиться видами и наделать фотографий.
Яркий рассвет запомнили и супервидовые веб-камеры проекта «От(Личный) Петербург».
Вчерашний закат украсили перистые облака в западной части неба. А ночью над городом взошла луна — самая большая в этом году.
Сегодня в Петербурге снова переменная облачность, без осадков. Температура выше нормы.
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