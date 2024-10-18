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Город Китайские туристы прервали экскурсию из-за петербургского неба

Китайские туристы прервали экскурсию из-за петербургского неба

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6 комментариев

Край антициклона, обеспечивающий Петербург переменной облачностью, второй день дарит горожанам красочную зарю.

Утром 18 октября солнце снизу, из-за горизонта, подсветило лёгкое одеяло облаков над городом. Китайские туристы прервали свою программу, чтобы насладиться видами и наделать фотографий.

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Яркий рассвет запомнили и супервидовые веб-камеры проекта «От(Личный) Петербург».

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Вчерашний закат украсили перистые облака в западной части неба. А ночью над городом взошла луна — самая большая в этом году.

Сегодня в Петербурге снова переменная облачность, без осадков. Температура выше нормы.

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Комментарии
6
Serjo
1 час
Богатый словарный запас. "...... и наделать фотографий"..............
282521163
1 час
Хорошо, что не ....наделать в штаны
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