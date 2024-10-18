Температурная аномалия в Петербурге растёт

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Идеальная осень в Петербурге продолжается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 октября в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4-6 градусов, днем составит 10-12 градусов.

Октябрь в Петербурге увеличивает положительную температурную аномалию, отмечает в своем канале. Сегодня синоптическую ситуацию в регионе продолжит формировать периферия антициклона. Переменная облачность поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы, и дневная температура окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. В Ленинградской области ожидается от 9 до 14 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

Источник: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус







В выходные, по прогнозу СЗ УГМС, будет без осадков, 10-12 градусов.