Температурная аномалия в Петербурге растёт

Идеальная осень в Петербурге продолжается.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 октября в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4-6 градусов, днем составит 10-12 градусов.
Октябрь в Петербурге увеличивает положительную температурную аномалию, отмечает в своем канале. Сегодня синоптическую ситуацию в регионе продолжит формировать периферия антициклона. Переменная облачность поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы, и дневная температура окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. В Ленинградской области ожидается от 9 до 14 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.
В выходные, по прогнозу СЗ УГМС, будет без осадков, 10-12 градусов.
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