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Общество Полная Луна 17 октября — самая большая в этом году. В Петербурге видели лишь намёк

Полная Луна 17 октября — самая большая в этом году. В Петербурге видели лишь намёк

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Сегодня, 17 октября, диск Луны нам кажется самым большим в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Причина — совпадения полнолуния с перигеем, когда Луна находится в точке, максимально близкой к Земле. Это так называемое суперлуние. Несмотря на облачность, петербургским фотографам удалось поймать спутник в кадр.

Вчера Луну было видно лучше.

Луна была на минимальном в этом году расстоянии от Земли в 3:47 мск — 357 172 км. Полнолуние же наступит в 14:28 мск.

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