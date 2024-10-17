Живописный закат сменила полная Луна. Петру она к лицу

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Солнечный день 17 октября подарил горожанам красочный закат. А после в безоблачном небе взошла полная Луна.

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Фотограф «Фонтанки» оказался в особо живописной точке, когда над городом засиял земной спутник. Медный всадник в лунном свете смотрится так, как будто времена императоров еще не закончились.

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Что же до заката, то яркие краски в небе можно было наблюдать в любой точке города. Но особенно захватывающе картинка выглядит с высоты птичьего полета. Ну или с камер «Лахта Центра».

Утро 18 октября может быть пасмурным, но ближе к середине дня облака снова уступят место солнцу.