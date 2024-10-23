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Общество Технологии Драйверы Nvidia и их обновления больше не доступны для пользователей из России

Драйверы Nvidia и их обновления больше не доступны для пользователей из России

2 939
18 комментариев

Драйверы для графических процессоров Nvidia больше нельзя скачать в России. Сайт на странице загрузки сообщает, что доступ запрещен.

Ошибку можно увидеть при попытке скачать последний драйвер с сайта Nvidia, убедилась «Фонтанка» 23 октября. Также невозможно обновить уже скачанный драйвер. При попытке загрузить обновление появляется сообщение о запрете доступа и блокировке запроса файерволом Edgecast WAF.

Два дня назад представитель компании «Модуль» сообщал, что совместно с Fplus собираются разработать «убийцу» видеокарт Nvidia. Компанию в России назвали мировым монополистом, который «трепетно следит за исполнением санкционного режима».

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Комментарии
18
Ганс-Дитрих Геншер
2 часа
скоро для всего нужен будет впн
гастарбайтер
2 часа
любопытненько...
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