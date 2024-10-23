Адвокат опроверг, что Гуф употреблял наркотики в бане. Полиция проводит проверку по двум статьям

Информация о том, что Алексей Долматов (Гуф) принес наркотические вещества в баню в Подмосковье, где употребил их и после этого устроил драку с администратором заведения, не соответствует действительности. Об этом 23 октября сообщает его адвокат Сергей Жорин.

«Это не соответствует действительности, как и многое другое, что сейчас распространяется с подачи „загадочного потерпевшего“», — цитирует Жорина ТАСС. По его словам, позже будет подробный комментарий на этот счет.

Проверка из-за конфликта проводится по двум статьям, в том числе «умышленное причинение легкого вреда здоровью», уточняет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф оказался в отделе полиции из-за конфликта с мужчиной в Подмосковье. Рэпер снимал пострадавшего в прямом эфире — тот жаловался на боль в голове и просил вызвать ему скорую. Гуф отнесся к словам оппонента с иронией и отправился курить.