«Вызовите скорую, мне плохо». Рэпер Гуф оказался в полиции после драки в Подмосковье

В полицейском участке оказался рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, после драки в Подмосковье, пишет 23 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В кадре во время прямого эфира, который Долматов вел в своих соцсетях, засветился и пострадавший, который пытался выяснить, зачем тот его бил по голове и просил вызвать скорую. «Товарищ старший сержант, вызовите мне, пожалуйста, скорую: мне очень плохо», — заявил пострадавший. На что получил ироничную реплику со стороны рэпера: «Да что ж произошло-то с тобой? Да кто тебя бил-то?» Судя по записи, артист матерился при полицейских, а позже пошел с ними покурить.
Адвокат Сергей Жорин в своем телеграм-канале опроверг информацию о том, что Гуф приставал к девушке, за нее заступился брат и из-за этого возник конфликт. «Уверен, многим будет интересна личность этого „брата“ и обстоятельства произошедшего. Пожалуйста, не разгоняйте дезу», — написал юрист.
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