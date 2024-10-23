«Вызовите скорую, мне плохо». Рэпер Гуф оказался в полиции после драки в Подмосковье

В кадре во время прямого эфира, который Долматов вел в своих соцсетях, засветился и пострадавший, который пытался выяснить, зачем тот его бил по голове и просил вызвать скорую. «Товарищ старший сержант, вызовите мне, пожалуйста, скорую: мне очень плохо», — заявил пострадавший. На что получил ироничную реплику со стороны рэпера: «Да что ж произошло-то с тобой? Да кто тебя бил-то?» Судя по записи, артист матерился при полицейских, а позже пошел с ними покурить.