Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, дождь

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 757мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Промышленный Петербург
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Распил или помощь бизнесу?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Происшествия «Вызовите скорую, мне плохо». Рэпер Гуф оказался в полиции после драки в Подмосковье

«Вызовите скорую, мне плохо». Рэпер Гуф оказался в полиции после драки в Подмосковье

2 044
Написать комментарий

В полицейском участке оказался рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, после драки в Подмосковье, пишет 23 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В кадре во время прямого эфира, который Долматов вел в своих соцсетях, засветился и пострадавший, который пытался выяснить, зачем тот его бил по голове и просил вызвать скорую. «Товарищ старший сержант, вызовите мне, пожалуйста, скорую: мне очень плохо», — заявил пострадавший. На что получил ироничную реплику со стороны рэпера: «Да что ж произошло-то с тобой? Да кто тебя бил-то?» Судя по записи, артист матерился при полицейских, а позже пошел с ними покурить.

Адвокат Сергей Жорин в своем телеграм-канале опроверг информацию о том, что Гуф приставал к девушке, за нее заступился брат и из-за этого возник конфликт. «Уверен, многим будет интересна личность этого „брата“ и обстоятельства произошедшего. Пожалуйста, не разгоняйте дезу», — написал юрист.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Гуф
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
ТОП 5
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20