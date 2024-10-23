Лукашенко порассуждал про военных из КНДР в России и «самое опасное оружие» в случае появления войск НАТО на Украине

Появление военнослужащих армии КНДР на Украине стало бы эскалацией конфликта. Об этом 23 октября в интервью заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Предположения о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях Лукашенко назвал «чепухой». Он отметил, что подобных переговоров никогда не велось и у России хватает населения, чтобы проводить специальную военную операцию .

«Мобилизационный ресурс значительный. Это же не то, что там 25 миллионов в Украине осталось — все сбежали. И 140-150 миллионов в России. Разница приличная», — сказал белорусский лидер и подчеркнул, что не располагает информацией о том, что «там эти северокорейцы есть и что они там будут».

«Потому что, сделав этот шаг, россияне понимают, что будет ответный шаг. Он нежелателен для России. Если захотят ввести туда войска НАТО — это другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», — добавил Лукашенко.

Утверждения о предположительной отправке военных из Северной Кореи в Россию назвала «вбросами и шумихой» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, сказала Захарова на брифинге 23 октября.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеются «доказательства» того, что в России находятся войска КНДР, но «предстоит выяснить, с какой целью».

Еще 20 октября Остин говорил, что доказательств нахождения военных КНДР в России нет. За несколько дней до этого украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт на Украине на стороне РФ.

Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что оба государства являются партнерами во многих областях.