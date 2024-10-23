Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +8

4 м/c,

зап.

 760мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Промышленный Петербург
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Мамы и чайлдфри
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Лукашенко порассуждал про военных из КНДР в России и «самое опасное оружие» в случае появления войск НАТО на Украине

Лукашенко порассуждал про военных из КНДР в России и «самое опасное оружие» в случае появления войск НАТО на Украине

560
1 комментарий

Появление военнослужащих армии КНДР на Украине стало бы эскалацией конфликта. Об этом 23 октября в интервью заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Предположения о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях Лукашенко назвал «чепухой». Он отметил, что подобных переговоров никогда не велось и у России хватает населения, чтобы проводить специальную военную операцию .

«Мобилизационный ресурс значительный. Это же не то, что там 25 миллионов в Украине осталось — все сбежали. И 140-150 миллионов в России. Разница приличная», — сказал белорусский лидер и подчеркнул, что не располагает информацией о том, что «там эти северокорейцы есть и что они там будут».

«Потому что, сделав этот шаг, россияне понимают, что будет ответный шаг. Он нежелателен для России. Если захотят ввести туда войска НАТО — это другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», — добавил Лукашенко.

Утверждения о предположительной отправке военных из Северной Кореи в Россию назвала «вбросами и шумихой» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, сказала Захарова на брифинге 23 октября.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеются «доказательства» того, что в России находятся войска КНДР, но «предстоит выяснить, с какой целью».

Еще 20 октября Остин говорил, что доказательств нахождения военных КНДР в России нет. За несколько дней до этого украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Северная Корея «фактически включилась» в конфликт на Украине на стороне РФ.

Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что оба государства являются партнерами во многих областях.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Правнук Комиссара
11 минут
Грамотно. Написали про корейцев, все вскипели.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Новости компаний
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30