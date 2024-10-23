Европа не сможет в ближайшее время полностью отказаться от российского газа, доля которого на европейском рынке природного газа с начала года выросла до 20% с прошлогодних 15%. Об этом 23 октября пишет Bloomberg.

По мнению авторов статьи, «это должно быть одним из самых нелепых примеров realpolitik»: спустя почти три года с начала специальной военной операции Европа всё еще покупает российский природный газ на миллиарды евро, а Киев взимает с Москвы плату за транзит газа. Кремль платит за это по 800 миллионов евро в год.

Российский газ поступает в Европу по трем основным маршрутам. Первые два включают трубопроводы. Один идет через Украину в Словакию, другой идет через Турцию в Болгарию. Третий путь — транспортировка в виде сжиженного природного газа, продукта, который переохлаждается для загрузки на танкеры и транспортировки по всему миру, очень похоже на нефть.

Украинский трубопровод имеет решающее значение для Восточной и Центральной Европы, особенно Словакии и Австрии. Италия, Чехия и Венгрия также получают определенный объем. Ранее в этом году австрийское правительство предупредило об «огромном риске» для своей энергетической безопасности, если поток будет остановлен. Вена сохранила одну из старейших и самых тесных связей с российскими энергоносителями в Европе, и даже сегодня она получает из этой страны более 80% своего импорта газа.

Рекордных объемов достиг и импорт российского СПГ в Испанию.

Зависимость европейского энергетического рынка от российского газа будет проверена 1 января 2025 года, когда истечет контракт, регулирующий потоки по трубопроводу Россия — Украина. Сделка вряд ли будет возобновлена ​​в ее нынешнем виде, но предпринимается несколько попыток получить либо ее продление, либо заключение новой, политически приемлемой. Ситуация усложняется тем, что точка входа в трубопровод с российской стороны находится в Судже, где находятся украинские войска, 6 августа вторгшиеся в Курскую область.

Цены на газ в Европе уже превысили 40 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем за 10 месяцев и на 77% выше минимальной отметки, достигнутой в феврале. Поэтому Старому Свету нужно действовать осторожно, чтобы избежать дальнейшего скачка цен.

Газ из России в Украину привлекает много внимания, но еще важнее поток СПГ, отмечает Bloomberg. Без этого российского продукта европейским странам пришлось бы больше покупать у других поставщиков, включая США, Катар, Австралию и Нигерию.

Ранее стало известно, что 15-й пакет евросанкций против РФ начнут готовить в январе, когда Совет ЕС возглавит Польша, и он как раз коснется экспорта СПГ.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала правительства обратиться к своим энергетическим компаниям с позиции высокой морали и закончить год с более низким уровнем импорта СПГ из России, чем в 2023 году.