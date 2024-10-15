Страны Евросоюза резко нарастили закупки российского СПГ. В Еврокомиссии не одобряют

По ее словам, за последние месяцы поставки газа из России оказались значительно выше, чем можно было ожидать от долгосрочных контактов. Симсон также добавила, что уровень импорта российского газа в 2024 году с высокой степенью вероятности окажется выше, чем в 2023 году.