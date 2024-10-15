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Общество Страны Евросоюза резко нарастили закупки российского СПГ. В Еврокомиссии не одобряют

Страны Евросоюза резко нарастили закупки российского СПГ. В Еврокомиссии не одобряют

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6 комментариев

Страны Евросоюза резко нарастили закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) в последние месяцы. Об этом сообщила 15 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, за последние месяцы поставки газа из России оказались значительно выше, чем можно было ожидать от долгосрочных контактов. Симсон также добавила, что уровень импорта российского газа в 2024 году с высокой степенью вероятности окажется выше, чем в 2023 году.

Такая тенденция еврокомиссара не порадовала. Она обратилась к министрам с призывом закончить год с более низким уровнем импорта, чем в 2023 году.

«Я призвала правительства обратиться к своим энергетическим компаниям с позиции высокой морали», — сказала она (цитата по ТАСС).

Несмотря на санкции ЕС и план Еврокомиссии по отказу от газа из России, сжиженный газ из РФ становится все более желанным товаром на рынке Европы. Доля российского СПГ в импорте Евросоюза уже составляет 15%.

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Комментарии
6
Igor_SPb
1 час
С позиции морали принести себя в жертву ради интересов США.
282620715
2 часа
Европа и высокая мораль!))))) Смешно!)))
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