Politico: 15-й пакет евросанкций против РФ начнут готовить в январе, когда Совет ЕС возглавит Польша. Он коснется экспорта СПГ

Пятнадцатый по счету пакет антироссийских санкций начнут разрабатывать в Евросоюзе в январе следующего года, после того, как мандат председательства в Совете ЕС перейдет от Венгрии к Польше. Об этом 21 октября сообщает издание Politico.

По информации СМИ, страны ЕС стремятся возобновить в январе дискуссии о введении новых санкций против России, которые «фактически остановил» премьер Венгрии Виктор Орбан (последний, 14-й, пакет санкций в отношении России ЕС ввел в июне, а Венгрия возглавила Совет ЕС 1 июля 2024 года).

В новом санкционном пакете, направленном против российского экспорта энергоносителей, Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский сжиженный природный газ (СПГ), закупки которого резко нарастили страны Евросоюза. Доля российского СПГ в импорте Евросоюза уже составляет 15 %.

Ожидается, что этому поспособствует Польша — один из самых ярых сторонников Украины. Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое шестимесячное лидерство, чтобы ужесточить контроль над российским топливом, поступающим на континент.

Поляки также хотят использовать свое председательство, чтобы добиться большей прозрачности в отношении того, сколько именно российского ископаемого топлива поступает в ЕС под разными предлогами. Инициатива пользуется значительной поддержкой. Ранее на этой неделе 10 стран — включая Францию, Чешскую Республику, Швецию, Финляндию и три страны Балтии — выступили с совместным предупреждением о том, что в ЕС «недавно увеличился импорт российского СПГ», но что «эти поставщики природного газа в настоящее время не идентифицированы должным образом».

Впрочем, для того чтобы новый пакет был принят, Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС со штаб-квартирой в Брюсселе, еще должна сначала рассказать о предлагаемых ограничительных мерах 27 странам-членам блока.

О 14-м пакете евросанкций против России читайте в материале «Фонтанки».