Проблему квадроберов в Белоруссии обсудили с Лукашенко на полях саммита БРИКС

Есть ли квадроберы в Белоруссии? Такой важный и насущный вопрос не могла не задать журналистка ВГТРК Ольга Скабеева, которой выпал шанс взять интервью у Александра Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани.

Как выяснилось, белорусский лидер не понаслышке знаком с представителями упомянутой субкультуры. Но считает, что в Белоруссии нет никаких проблем, связанных с квадроберами.

«Ну ходят…», многозначительно прокомментировал он и добавил: «Это же маски эти…». После чего резюмировал: «У нас этой проблемы нет» (цитата по БелТА). По словам Лукашенко, даже движение чайлдфри в Белоруссии «не является актуальным».

«А эти… квадроциклы…у нас их пока нет», сказал президент Белоруссии на прощание.