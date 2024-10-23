Теракт в Анкаре: число жертв и кто стоит за нападением. Главное к этой минуте

Число погибших при теракте в Анкаре увеличилось до пяти, ранены 22 человека. Об этом вечером 23 октября пишет CNN Türk со ссылкой на заявление главы МВД Турции Али Ерликая.

Теракт произошел на территории аэрокосмической корпорации. Нападавшие приехали на такси и сразу же начали стрелять по прохожим. У въезда в штаб-квартиру TUSAS, занимающейся проектированием и модернизацией авиации, также прогремели два взрыва. Сообщалось, что сотрудники корпорации закрылись в здании в ожидании эвакуации.

Источник: Соцсети

Объект в настоящее время взят под контроль полицией. Два нападавших боевика, мужчина и женщина, ликвидированы. По словам Ерликая, за нападением стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) — курдская военизированная организация, которая стремится создать независимое курдское государство на территории исторического Курдистана и ведёт вооруженную борьбу против Турции.

Генпрокуратура Турции начала расследование террористического акта.

Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с терактом. Между тем тот же CNN Türк утверждает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прерывает свою программу в Казани и в четверг утром возвращается в Турцию.