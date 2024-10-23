В Анкаре нейтрализовали двух террористов на объекте аэрокосмической корпорации. Заложники прячутся в здании

Двух террористов нейтрализовали на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре, где произошел взрыв и была слышна стрельба. Об этом в среду, 23 октября, сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, всего в нападении на предприятие участвовали три террориста, которые попали в объективы камер видеонаблюдения. Одного из нападавших было видно снаружи здания, а другой террорист, вооруженный пистолетом, находился прямо у входа на предприятие. Информации о третьем участнике пока нет.

Судя по кадрам из видео, злоумышленники приехали на территорию аэрокосмической корпорации на такси и открыли стрельбу. Сообщается о трех погибших и 14 пострадавших в результате нападения.

На место теракта направили полицейских и скорую помощь. В минздраве Турции сообщили, что пострадавшие в результате теракта были переведены в учебно-исследовательскую больницу Енимахалле, а также городские больницы Билкент и Этлик.

Между тем сотрудники компании прячутся в здании и ждут эвакуации. Как передает информагентство IHA, брат одного из заложников сообщил, что успел созвониться с родственником, когда началось нападение.

«Когда мы разговаривали с моим братом, он сказал, что внутри были взрывы, выстрелы и сколько минут это продолжалось. Когда я связался с ними через полчаса, сказал мне, что охрана отвела их в безопасную зону», — делится родственник.

По словам собеседника IHA, он верит, что правительство разберется с произошедшим в турецкой корпорации TUSAŞ в ближайшее время.

«Мы будем в мире, мы будем в единстве. Подобные действия уже совершались. У нашей страны такая судьба. Судя по тому, что мы видели, внутри [предприятия] было человек 10–20. Жена моего брата, ребенок, мать, отец — все здесь. Был страх, мы пришли сюда со страхом и тревогой, но надеюсь, это разрешится», — сказал брат заложника.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в результате теракта на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре есть погибшие и раненые. Точное число он не привел.

Турецкая аэрокосмическая корпорация TUSAŞ была основана 28 июня 1973 года с целью снижения зависимости Турции от иностранной оборонной промышленности. В 1984 году в рамках турецко-американского партнерства на предприятии начались производство самолетов F-16 и летные испытания истребителей. Позже долю партнеров США выкупила турецкая сторона. Сегодня TUSAŞ работает с Airbus и Boeing, изготавливая детали для самолетов и беспилотники, а также входит в сотню крупнейших мировых игроков в авиационной и космической промышленности.